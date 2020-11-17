«Перестаньте позориться» — Основатель Nexta Путило ответил МИД Беларуси на требование выдать его

Основатель телеграм-канала Nexta, который признан в Беларуси экстремистским, Степан Путило, выдачи которого от Польши требует белорусское министерство иностранных дел, ответил на претензии властей страны в свою сторону.

Он призвал их перестать “позориться на весь цивилизованный мир, что 22-х и 25-летние редакторы телеграм-каналов кошмарят весь ваш режим, динамично развивающийся последние 26 лет, получивший 80% поддержки голосов на выборах”.

По его словам, “никакие признания каналов экстремистскими, никакие заведения уголовных дел, никакие требования о выдаче не помогут вам избавиться от той ситуации, которая сложилась из-за вас”.

16 ноября в министерство иностранных дел Беларуси вызвали временного поверенного Польши Мартина Войцеховского. Белорусские дипломаты потребовали от него выдать основателей и администраторов телеграм-канала NEXTA, признанного властями Беларуси экстремистским.

Роман Протасевич, бывший главный редактор телеграм-канала, ответил в своем Twitter, что готов добровольно вернуться в Беларусь при условии, что власти страны выдадут Александра Лукашенко для трибунала в Гааге.



