Оппозиция узнала дату Всебелорусского народного собрания Лукашенко

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Всебелорусское народное собрание
Фото из открытого источника

На Всебелорусском народном собрании, напоминающем съезды КПСС, Лукашенко может попытаться легитимизировать свою власть, считает опозиционное Народное антикризисное управление.

Всебелорусское народное собрание (ВНС), созываемое Александром Лукашенко, может пройти 27-28 января. О предполагаемой дате сообщило в понедельник, 16 ноября, Народное антикризисное управление (НАУ) под руководством члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко в Telegram-канале.

При этом оппозиция раскритиковала повестку дня Всебелорусского собрания. “Обычно на собраниях власти рассказывают о своих достижениях. Очевидно, что в этот раз рассказывать будет не о чем: инфляция растет, зарплаты и пенсии тают, ВВП падает – планы с прошлого Всебелорусского народного собрания улетели в трубу. Зачем тогда тратить огромные деньги на содержание 2,5 тысячи министров, руководителей госпредприятий, председателей исполкомов и других делегатов собрания?” – говорится в заявлении.

Оппозиция опасается попытки Лукашенко легитимизировать власть

По мнению оппозиции, ВНС “больше напоминает съезды КПСС, когда никто ничего не обсуждает, а только единогласно поддерживает генеральную линию правительства”, а власти намерены “и дальше имитировать демократию и диалог”. Кроме того, с помощью Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко “попытается легитимизировать и свою власть”, уверено НАУ.

Одновременно оппозиционеры подчеркнули, что в Беларуси по-прежнему избивают мирных протестующих, а в тюрьмах находятся политические заключенные. “Мы вместе должны сделать все, чтобы планы на Всебелорусское народное собрание остались только планами, потому что миллионы белорусов мечтают, чтобы в ночь с 31 декабря на 1 января в наших телевизорах был новый человек”, – отмечается далее в заявлении.


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