Макей пообещал дать чувствительный ответ на европейские санкции

Беларусь готовит ответные меры на возможное расширение санкций со стороны Европейского союза.

Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам совещания у Александра Лукашенко по вопросам внешней политики во вторник.

“Будьте уверены, что эти инициативы в случае их принятия нашими европейскими партнерами не останутся без ответа. Реакция будет действительно адекватной и очень чувствительной для наших европейских партнеров, – заявил Макей.

Он добавил, что не Минск был инициатором. “Мы лишь старались, как нам кажется, адекватно реагировать на те вызовы, с которыми столкнулась и сталкивается Беларусь”, – сказал министр.



