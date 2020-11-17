Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 17 ноября выздоровели и выписаны 97318 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрированы 116699 человек с положительным тестом на COVID-19, на 1251 больше, чем днем ранее. Всего проведено 2917080 тестов.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 1060 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 7.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 55147032 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1329556 человек.



