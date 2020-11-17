Барак Обама опубликовал плейлист любимых песен, которые он слушал на посту президента США

44-й президент США Барак Обама выпустил мемуары “Земля обетованная” и опубликовал список своих любимых песен.



В честь выхода своей книги “Земля обетованная” Барак Обама составил плейлист любимых песен во время пребывания в Белом доме, которым поделился в своем Твиттере.

“Музыка всегда играла важную роль на протяжении всей моей жизни, особенно во время моего президентства. Просматривая свои записи перед дебатами, я слушал My 1st Song Jay-Z или Luck Be a Lady Фрэнка Синатры. На протяжении всего времени, проведенного в Белом доме, мы с Мишель приглашали таких артистов, как Стиви Уандер и Глория Эстефан, проводить послеобеденные семинары с молодежью перед выступлением на вечернем шоу в Восточном зале” – написал Барак Обама в своем посте.



В плейлист бывшего президента вошли песни Боба Дилана, Брюса Спрингстина, Фрэнка Синатры, Джона Колтрейна, Майлза Дэвиса, Эминема, Джей-Зи и, конечно, Бейонсе.

Представить себя в Белом доме и послушать плейлист Барака Обамы можно на Spotify.



