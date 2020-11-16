Женщина сбила трех детей на пешеходном переходе

В ГАИ сообщают, что водитель отвлеклась от управления и не заметила маленьких пешеходов, которые сейчас находятся в больнице.

В Минской области водитель сбила трех маленьких детей на пешеходном переходе, сообщила официальной представитель МВД Ольга Чемоданова, передает Sputnik.

Инцидент произошел 15 ноября на автодороге “Ждановичи-Семково”. По информации МВД, женщина отвлеклась от управления и совершила наезд на девочку и двух мальчиков, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Все дети получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Сообщается, что авария произошла возле санатория “Ракета”, маленькие пешеходы переходили дорогу в сопровождении тренера. По факту ДТП проводится проверка.



