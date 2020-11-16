В Перу ушел в отставку второй президент за неделю

Подал в отставку временный президент Перу Мануэль Мерино де Лама. Решение он принял после подавления акций протеста, в ходе которых погибли двое молодых людей, пишет газета El Comercio.

Де Лама вступил в должность 10 ноября, сменив на посту Мартина Вискарру, которого отстранили после скандала с получением взяток. Однако 13 членов перуанского кабинета министров отказались работать с новым лидером страны и заявили о своем увольнении.

После ухода Вискарры его сторонники в Перу также вышли на улицы. Урегулировать ситуацию де Лама не смог. Напряженная обстановка в стране сохраняется.



