Ученые объяснили, почему не следует убивать пауков в доме

Мало кому нравится паутина в доме, и еще меньше восторга вызывает бегающий по ней паук, но убивать пауков, поселившихся в вашем жилище, все же не следует — говорят ученые. Почему не стоит убивать пауков в квартире — пишет planet-today.ru со ссылкой на портал Med-heal.ru.

Как пояснили энтомологи из Университета Северной Каролины (США), в мире вряд ли существуют дома, в которых бы не жили пауки. Ученые, группу которых возглавил Мэтт Бертоне, проверили несколько десятков домов и убедились в этом.

“Пауки — это очень важные для экосистемы вашего дома членистоногие. Пауки поедают насекомых почти всех видов, и могут избавить ваше жилище, например, от мух и комаров. Плюс, пауки не брезгуют и представителями своего отряда”, — отметил Бертоне, добавив, что большая часть насекомых, на которых охотятся пауки, может представлять ту или иную угрозу для человека.

В общем, можно считать, что пауки охраняют вас от зловредных насекомых. Поэтому убивать пауков не следует. Тем более, что в человеческих домах обычно селятся вполне безобидные для нас пауки — в частности, сенокосцы и тенетники. “Большая часть пауков — это ядовитые существа, но их яд, учитывая его небольшой объем и крохотные клыки членистоногих, не может нанести серьезного вреда человеку. И не верьте в мифы о том, что пауки ходят по вам, когда вы спите — сопение и храп отпугивают членистоногих”, — добавляют энтомологи.



