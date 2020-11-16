SpaceX запустила первую регулярную миссию на МКС с четырьмя астронавтами

Со стартовой площадки в Космическом центре имени Джона Кеннеди состоялся запуск первой эксплуатационной пилотируемой миссии на корабле SpaceX Crew Dragon. На МКС отправились четыре астронавта. В экипаж Crew-1 вошли астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и астронавт JAXA (японского агентства аэрокосмических исследований) Соити Ногути. Они пробудут на Международной космической станции шесть месяцев.

Миссия Crew-1 примечательна по нескольким факторам:

Это первый эксплуатационный полёт для космического корабля SpaceX Crew Dragon. Весной он уже доставлял двух астронавтов на МКС, но та миссия была демонстрационной. Теперь у NASA нет потребности в покупке мест на российских «Союзах»

SpaceX впервые c 2011 года отправила в космос четырёх человек. «Союзы» вмещают до трёх членов экипажа, большей вместимостью обладали корабли закрытой программы Space Shuttle

Это первый для SpaceX полёт с международным экипажем, в весенней миссии Demo-2 участвовали только астронавты NASA

Astronauts flying aboard Crew Dragon’s first operational mission to the @space_station: Mike Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker, and Soichi Noguchi pic.twitter.com/2XEQFecczT — SpaceX (@SpaceX) November 15, 2020

Первая ступень ракеты Falcon 9, которая вывела Crew Dragon на орбиту, успешно вернулась на плавучую платформу Just Read the Instructions.

Прибытие Crew-1 на МКС ожидается в 07:00 17 ноября. Стыковка будет осуществлена в автоматическом режиме. На станции экипаж встретят два космонавта «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кейт Рубинс. Так как на МКС всего шесть спальных мест, командир Crew-1 Майкл Хопкинс будет ночевать в капсуле Crew Dragon.

Трансляция запуска



