SpaceX запустила первую регулярную миссию на МКС с четырьмя астронавтами

Со стартовой площадки в Космическом центре имени Джона Кеннеди состоялся запуск первой эксплуатационной пилотируемой миссии на корабле SpaceX Crew Dragon. На МКС отправились четыре астронавта. В экипаж Crew-1 вошли астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и астронавт JAXA (японского агентства аэрокосмических исследований) Соити Ногути. Они пробудут на Международной космической станции шесть месяцев.

Миссия Crew-1 примечательна по нескольким факторам:

Astronauts flying aboard Crew Dragon’s first operational mission to the @space_station: Mike Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker, and Soichi Noguchi pic.twitter.com/2XEQFecczT

— SpaceX (@SpaceX) November 15, 2020