Социальным работникам увеличат заплату с 1 января

В Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что у социальных работников с 1 января 2021 года увеличится заработная плата. Это предусмотрено постановлением ведомства от 30 октября 2020 года № 101.

С 1 января 2021 года устанавливается новая стимулирующая выплата работникам бюджетных организаций сферы социального обслуживания – надбавка за специфику работы в сфере социального обслуживания от 8 до 12% их окладов

Повышение затронет более 34 тыс. работников. В основном это работники домов-интернатов, территориальных центров социального обслуживания населения.

Что в итоге?

В результате в 2021 году, с учетом запланированного роста базовой ставки, заработная плата работников сферы социального обслуживания вырастет на сумму от 35 до 130 рублей, или в среднем на 9%.

Кроме этого, наименование стимулирующей выплаты – «надбавка за специфику работы» служащим, занимающим должности социального работника и сиделки, заменяется на новое – «надбавка за особенности профессиональной деятельности». При этом размер данной выплаты не меняется и остается прежним – 10% от оклада работника.



