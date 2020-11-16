Сборная Беларуси обманула литовцев, те поняли это слишком поздно. Команда Мархеля остается в фаворитах группы

И впервые за долгое время победила уверенно.

Если так подумать, то этого не было давно. Пожалуй, со времен прошлой Лиги наций, когда белорусы играли в слабейшем дивизионе. И когда обыгрывали сборную Сан-Марино со счетом 5:0. И 2:0 тоже было. Так вот: уже два года национальная команда не побеждала уверенно. Без нюансов и каких-то серьезных вопросов. Без нервотрепки до последней минуты. Ведь после той Лиги наций был неудачный отбор к EURO, где дружина Мархеля добыла лишь одну викторию над эстонцами. Были спарринги для подготовки к плей-офф квалификации, который, в итоге, перенесли на октябрь. И не самый впечатляющий старт в Лиге наций нового издания. Да, была “сухая” виктория над сборной Казахстана, но там второй гол случился в самой концовке, а по ходу встречи все было не так очевидно.

Выигрывать группу и выходить во второй по силе дивизион с таким профайлом — наверное, не лучшая идея. Пусть и очки не пахнут, а запоминается только счет и итоговое положение в группе. И сегодня сборная решила исправиться. Выдать матч, в котором будет минимум нюансов, вопросов. И не будет мыслей типа: “Так с соперником уровня Литвы играть нельзя”.

Соседи, безусловно, проделали домашнюю работу. Посмотрели белорусские матчи последних месяцев. И, конечно, заметили глобальную проблему коллектива Мархеля. Чтобы заметить ее, не надо быть специалистом и тренером. Речь, конечно, о слабых первых таймах. Отсюда и была выстроена тактика: взять ворота Хаткевича нахрапом с первых минут, а там как получится. Слабое место было определено по центру обороны, где играла пара Поляков — Сачивко. Не самая оптимальная. Да и оптимальные пары центрбэков у сборной Беларуси феерят, прямо скажем, редко. Вот и пошли литовцы нагружать эту зону с первых минут. И, показалось, даже мяч взяли под контроль. В этом и был обман.



Во-первых, Поляков и Сачивко напрочь отказывались ошибаться. Бордачев снимал весь верх. Опорная зона отказывалась запускать литовцев в штрафную, что в других матчах случается нередко. А потому мяч к воротам не шел. И остроты никакой, по сути, не получалось. А во-вторых, белорусы переждали и ответили выпадами. Напротив, острыми и эффективными. Которые разгонял Лисакович, а завершал Яблонский. Классным ударом низом с отскоком от газона. Еще один, кстати, обман: обычно Евгений заряжает верхом.

Быстрый, уже на пятой минуте, гол раскрепостил. Белорусы расправили плечи, а литовцы выглядели озадаченными. Первый план не сработал, а второй был благополучно забыт. А потому парни Мархеля отправились за вторым — понадобилось всего 15 минут. На этот раз сыграл стандарт и мудрая передача (это же была передача?) на дальнюю штангу, которую замкнул Эбонг. Кстати, один из лучших игроков этого матча.



В общем-то, на 20-й минуте игра была сделана. Дальше сборная Беларуси сыграла, да-да, на классе! Такое, увы, случается редко. Но с кем, как не с командой уровня литовцев, играть на классе? Белорусы перестроились и сыграли по счету. Грамотно чередовали высокий прессинг и уплотнение обороны у штрафной. Порой отбирали мяч в намерении забить третий. Жалили контратаками. Заставляли литовцев фолить в центре поля и на своей половине и зарабатывать карточки. Соседи вышли на второй тайм с намерением забить. Взяли мяч под контроль. Полезли вперед. Но наткнулись на эшелонированную оборону. И не создали ни одного момента. Ни с игры, ни со стандартов.

Понятно, что хочется разгромов. Крупных побед и остроатакующего футбола на протяжении всей игры. Хочется, по хорошему, еще много чего. Но таков наш уровень. И таковы, соответственно, малые дела. От которых можно попытаться перейти к средним.

Уверенная победа на классе. Вспомнилась сборная образца первой игры Мархеля. Матч с эстонцами. Тогда многим понравилось. Но те воспоминания потонули благодаря дальнейшим блеклым проколам и провалу в матче века. Сегодня же было заметно желание. И кое-какие умения. Например, уверенно обыгрывать соперника, которого надо обыгрывать. Может, перейдем на следующую ступень?

Хорошая возможность будет в лиге “В”. Для этого надо не проиграть в Албании. А лучше выиграть, чтобы сохранить шансы на еще один плей-офф. Уже чемпионата мира. И не забываем о жеребьевке квалификации следующего топ-турнира. В общем, есть за что сражаться. Правда?



БЕЛАРУСЬ — ЛИТВА — 2:0

МИНСК. Стадион “Динамо”. Начало в 20.00.

БЕЛАРУСЬ: Хаткевич — Юзепчук, Поляков, Сачивко, Бордачев — Эбонг, Кендыш (Маевский, 58), Яблонский, Стасевич (к) (Антилевский, 81) — Лисакович (Бахар, 72), Скавыш (В.Климович, 81).

Запасные: Игнатович, Чичкан, Печенин, Хадаркевич, Наумов, Карпович, Лаптев, Хачатурян.

ЛИТВА: Шведкаускас (к) — Вайткунас, Гашпуйтис, Гирдвайнис, Бенета — Уткус (Романовский, 75), Сливка — Новиковас (Петравичюс, 82), Элешюс (Сиргедас, 55), Ласицкас (Лаукжемис, 46) — Казлаускас (Велюлис, 55).

Запасные: Микеленис, Дремовас, Бараускас, Паулаускас, Вербицкас, Мегелайтис, Баравикас.

ГОЛЫ: 1:0 — Яблонский (5). 2:0 — Эбонг (21, пас — Скавыш).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Юзепчук (24); Ласицкас (30), Гирдвайнис (33).

ЛИГА С, группа 4: БЕЛАРУСЬ — 10 очков (5 матчей),, Албания — 8 (5), Литва — 5 (5), Казахстан — 4 (5).

18.11. Албания — БЕЛАРУСЬ, Казахстан — Литва.

Фото — БФФ



