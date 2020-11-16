Сборная Беларуси обманула литовцев, те поняли это слишком поздно. Команда Мархеля остается в фаворитах группы

27
Сборная Беларуси по футболу
Фото — БФФ

И впервые за долгое время победила уверенно.

Если так подумать, то этого не было давно. Пожалуй, со времен прошлой Лиги наций, когда белорусы играли в слабейшем дивизионе. И когда обыгрывали сборную Сан-Марино со счетом 5:0. И 2:0 тоже было. Так вот: уже два года национальная команда не побеждала уверенно. Без нюансов и каких-то серьезных вопросов. Без нервотрепки до последней минуты. Ведь после той Лиги наций был неудачный отбор к EURO, где дружина Мархеля добыла лишь одну викторию над эстонцами. Были спарринги для подготовки к плей-офф квалификации, который, в итоге, перенесли на октябрь. И не самый впечатляющий старт в Лиге наций нового издания. Да, была “сухая” виктория над сборной Казахстана, но там второй гол случился в самой концовке, а по ходу встречи все было не так очевидно.

Выигрывать группу и выходить во второй по силе дивизион с таким профайлом — наверное, не лучшая идея. Пусть и очки не пахнут, а запоминается только счет и итоговое положение в группе. И сегодня сборная решила исправиться. Выдать матч, в котором будет минимум нюансов, вопросов. И не будет мыслей типа: “Так с соперником уровня Литвы играть нельзя”.

Соседи, безусловно, проделали домашнюю работу. Посмотрели белорусские матчи последних месяцев. И, конечно, заметили глобальную проблему коллектива Мархеля. Чтобы заметить ее, не надо быть специалистом и тренером. Речь, конечно, о слабых первых таймах. Отсюда и была выстроена тактика: взять ворота Хаткевича нахрапом с первых минут, а там как получится. Слабое место было определено по центру обороны, где играла пара Поляков — Сачивко. Не самая оптимальная. Да и оптимальные пары центрбэков у сборной Беларуси феерят, прямо скажем, редко. Вот и пошли литовцы нагружать эту зону с первых минут. И, показалось, даже мяч взяли под контроль. В этом и был обман.
Сборная Беларуси обманула литовцев, те поняли это слишком поздно. Команда Мархеля остается в фаворитах группы

Во-первых, Поляков и Сачивко напрочь отказывались ошибаться. Бордачев снимал весь верх. Опорная зона отказывалась запускать литовцев в штрафную, что в других матчах случается нередко. А потому мяч к воротам не шел. И остроты никакой, по сути, не получалось. А во-вторых, белорусы переждали и ответили выпадами. Напротив, острыми и эффективными. Которые разгонял Лисакович, а завершал Яблонский. Классным ударом низом с отскоком от газона. Еще один, кстати, обман: обычно Евгений заряжает верхом.

Быстрый, уже на пятой минуте, гол раскрепостил. Белорусы расправили плечи, а литовцы выглядели озадаченными. Первый план не сработал, а второй был благополучно забыт. А потому парни Мархеля отправились за вторым — понадобилось всего 15 минут. На этот раз сыграл стандарт и мудрая передача (это же была передача?) на дальнюю штангу, которую замкнул Эбонг. Кстати, один из лучших игроков этого матча.
Сборная Беларуси обманула литовцев, те поняли это слишком поздно. Команда Мархеля остается в фаворитах группы

В общем-то, на 20-й минуте игра была сделана. Дальше сборная Беларуси сыграла, да-да, на классе! Такое, увы, случается редко. Но с кем, как не с командой уровня литовцев, играть на классе? Белорусы перестроились и сыграли по счету. Грамотно чередовали высокий прессинг и уплотнение обороны у штрафной. Порой отбирали мяч в намерении забить третий. Жалили контратаками. Заставляли литовцев фолить в центре поля и на своей половине и зарабатывать карточки. Соседи вышли на второй тайм с намерением забить. Взяли мяч под контроль. Полезли вперед. Но наткнулись на эшелонированную оборону. И не создали ни одного момента. Ни с игры, ни со стандартов.

Понятно, что хочется разгромов. Крупных побед и остроатакующего футбола на протяжении всей игры. Хочется, по хорошему, еще много чего. Но таков наш уровень. И таковы, соответственно, малые дела. От которых можно попытаться перейти к средним.

Уверенная победа на классе. Вспомнилась сборная образца первой игры Мархеля. Матч с эстонцами. Тогда многим понравилось. Но те воспоминания потонули благодаря дальнейшим блеклым проколам и провалу в матче века. Сегодня же было заметно желание. И кое-какие умения. Например, уверенно обыгрывать соперника, которого надо обыгрывать. Может, перейдем на следующую ступень?

Хорошая возможность будет в лиге “В”. Для этого надо не проиграть в Албании. А лучше выиграть, чтобы сохранить шансы на еще один плей-офф. Уже чемпионата мира. И не забываем о жеребьевке квалификации следующего топ-турнира. В общем, есть за что сражаться. Правда?
Сборная Беларуси обманула литовцев, те поняли это слишком поздно. Команда Мархеля остается в фаворитах группы

БЕЛАРУСЬ — ЛИТВА — 2:0
МИНСК. Стадион “Динамо”. Начало в 20.00.
БЕЛАРУСЬ: Хаткевич — Юзепчук, Поляков, Сачивко, Бордачев — Эбонг, Кендыш (Маевский, 58), Яблонский, Стасевич (к) (Антилевский, 81) — Лисакович (Бахар, 72), Скавыш (В.Климович, 81).
Запасные: Игнатович, Чичкан, Печенин, Хадаркевич, Наумов, Карпович, Лаптев, Хачатурян.
ЛИТВА: Шведкаускас (к) — Вайткунас, Гашпуйтис, Гирдвайнис, Бенета — Уткус (Романовский, 75), Сливка — Новиковас (Петравичюс, 82), Элешюс (Сиргедас, 55), Ласицкас (Лаукжемис, 46) — Казлаускас (Велюлис, 55).
Запасные: Микеленис, Дремовас, Бараускас, Паулаускас, Вербицкас, Мегелайтис, Баравикас.
ГОЛЫ: 1:0 — Яблонский (5). 2:0 — Эбонг (21, пас — Скавыш).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Юзепчук (24); Ласицкас (30), Гирдвайнис (33).

ЛИГА С, группа 4: БЕЛАРУСЬ — 10 очков (5 матчей),, Албания — 8 (5), Литва — 5 (5), Казахстан — 4 (5).

18.11. Албания — БЕЛАРУСЬ, Казахстан — Литва.

Фото — БФФ


АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА

Няма запісаў для адлюстравання