Могут ли школьники эффективно учиться на «дистанционке»? Выводы крупного исследования

Эпидемия коронавируса заставила школы во многих странах в спешке вводить дистанционное обучение, к которому далеко не все учителя и ученики были готовы. Это привело к тому, что успехи школьников при обучении онлайн существенно снизились. К таким выводам пришли американские ученые неправительственной организации NWEA, сообщает Rebenok.by.

Исследователи выборочно изучили успеваемость 5 миллионов американских школьников в последние месяцы прошлого учебного года, когда из-за пандемии учебные заведения перешли на онлайн-обучение. Специалисты убедились в том, что дистанционное образование не дает желаемых результатов.

Оказалось, что во время учебы онлайн школьники гораздо хуже усваивают новый материал. Например, ученики 3-8 классов освоили программу английского языка на 70%, а математики — только на 50% по сравнению с тем, что они обычно успевают пройти за это время в классе. Также исследователи сделали вывод, что дети из бедных семей не могут получать полноценное онлайн-образование из-за отсутствия хорошего интернета или технических средств.

Ученые выделили главные недостатки дистанционного обучения:

У детей возрастает тревожность от длительного пребывания у монитора компьютера или ноутбука.

При дистанционном обучении у школьников снижается интерес к учебе.

Учителям сложнее уделять внимание каждому ребенку и оценивать его успехи в усвоении нового материала через экран компьютера.

Не все ученики обеспечены техническими средствами, необходимыми для онлайн-обучения.

Любопытно, что со студентами выводы получились абсолютно противоположными.

Ученые Высшей школы экономики вместе с американскими коллегами из Калифорнийского университета Беркли провели эксперимент: 325 второкурсников инженерных специальностей разделили на три группы случайным образом. Первая — училась в вузе в привычном режиме, вторая — смотрела онлайн-курсы и приходила в университет только на семинары, а третья — занималась и общалась с преподавателями исключительно онлайн.

В итоге ученики онлайн-группы в среднем получили оценки выше, чем остальные. Однако удовлетворенность от обучения была больше у тех, кто ходил в университет и имел возможность лично общаться с одногруппниками. По мнению ученых, низкая удовлетворенность от обучения онлайн связана с тем, что у студентов отсутствуют навыки онлайн-обучения, они не умеют грамотно распределять свое время.

Но в целом, авторы исследования уверены, что онлайн-образование в вузе может оказаться даже более эффективным, чем привычный очный вариант, поэтому важно уделять внимание разработке качественных онлайн-платформ и методикам дистанционного преподавания. А вот детям желательно все же по возможности ходить в школу.



