Минздрав объявил о мобилизации лабораторий, в том числе частных: все будут делать ПЦР-тесты на COVID

Все лаборатории, на базе которых могут выполняться ПЦР-исследования, будут перепрофилированы под тестирование COVID-19, сообщает Минздрав в телеграм-канале, пишет TUT.BY.

— В связи с существенным ростом количества заболевших Министерство здравоохранения столкнулось с необходимостью мобилизации всех ресурсов, необходимых для обеспечения тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР в рамках оказания медицинской помощи гражданам Республики Беларусь, — говорится в сообщении. — Для этих целей перепрофилируются все лаборатории, на базе которых могут выполняться данные исследования.

Как и весной, сейчас будут задействованы ресурсы частных медицинских центров и лабораторных сетей. Всего в Беларуси более 50 лабораторий имеют право проводить тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-2019 методом ПЦР.

Минздрав выражает благодарность руководителям лабораторий частной формы собственности за поддержку и взаимопомощь.

Напомним, на прошлой неделе лаборатория «Синэво» сообщила, что с 16 ноября временно не будет оказывать услуги по ПЦР-тестированию на коронавирус.

На совещании 5 ноября Александр Лукашенко указывал на то, что в некоторых лабораториях стоимость исследований на COVID-19 доходит «до 300 рублей за один тест», а люди бегут в эти лаборатории и «психоз создают в обществе». Он поручил «до понедельника» — то есть 9 ноября — с этим разобраться.

Лукашенко заявил, что тестирование на коронавирус должно проходить в тех лабораториях, которые определит Минздрав, а если частные лаборатории захотят «помочь государству», то на «государственных условиях».

В Беларуси на 15 ноября зарегистрированы 114 тыс. 185 человек с положительным тестом на COVID-19. Прирост за сутки составил рекордные 1315 человек.



