Минск 16 ноября 2020 года. Марш пенсионеров (обновляется)

110
Минск 16 ноября 2020 года. Марш пенсионеров
Минск 16 ноября 2020 года. Марш пенсионеров

В Минске прошел традиционный марш пенсионеров. Хотя власти предприняли попытку его сорвать.

Ближе к 14.00 силовики блокировали площадь Независимости, где планировали собраться манифестанты. Выход из метро сюда был перекрыт. Когда люди попытались пройти к Красному костелу, их встретил милицейский кордон.

Минск 16 ноября 2020 года. Марш пенсионеров (обновляется)

Собравшиеся двинулись привычным путем по тротуару проспекта Независимости в сторону площади Якуба Коласа. У некоторых в руках были бело-красно-белые флаги, злободневные лозунги. Милиция сопровождала процессию, перекрывала движение на проспекте.

Минск 16 ноября 2020 года. Марш пенсионеров (обновляется)Минск 16 ноября 2020 года. Марш пенсионеров (обновляется)Минск 16 ноября 2020 года. Марш пенсионеров (обновляется)Минск 16 ноября 2020 года. Марш пенсионеров (обновляется)Минск 16 ноября 2020 года. Марш пенсионеров (обновляется)

Минск 16 ноября 2020 года. Марш пенсионеров (обновляется)

Люди скандировали: «Трибунал», «За что убили Рому

Минск 16 ноября 2020 года. Марш пенсионеров (обновляется)Минск 16 ноября 2020 года. Марш пенсионеров (обновляется)Минск 16 ноября 2020 года. Марш пенсионеров (обновляется)Минск 16 ноября 2020 года. Марш пенсионеров (обновляется)Минск 16 ноября 2020 года. Марш пенсионеров (обновляется)Минск 16 ноября 2020 года. Марш пенсионеров (обновляется)Минск 16 ноября 2020 года. Марш пенсионеров (обновляется)Минск 16 ноября 2020 года. Марш пенсионеров (обновляется)

Участники марша дошли до площади Якуба Коласа, где сложили цветы, зажгли лампады в память о погибшем Романе Бондаренко. “Не забудем, не простим!”, – скандируют манифестанты. “Мур хутка рухне…”, — поют они.

Минск 16 ноября 2020 года. Марш пенсионеров (обновляется)


АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА

Няма запісаў для адлюстравання