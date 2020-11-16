Минск 16 ноября 2020 года. Марш пенсионеров (обновляется)

В Минске прошел традиционный марш пенсионеров. Хотя власти предприняли попытку его сорвать.

Ближе к 14.00 силовики блокировали площадь Независимости, где планировали собраться манифестанты. Выход из метро сюда был перекрыт. Когда люди попытались пройти к Красному костелу, их встретил милицейский кордон.

Собравшиеся двинулись привычным путем по тротуару проспекта Независимости в сторону площади Якуба Коласа. У некоторых в руках были бело-красно-белые флаги, злободневные лозунги. Милиция сопровождала процессию, перекрывала движение на проспекте.

Люди скандировали: «Трибунал», «За что убили Рому?»

Участники марша дошли до площади Якуба Коласа, где сложили цветы, зажгли лампады в память о погибшем Романе Бондаренко. “Не забудем, не простим!”, – скандируют манифестанты. “Мур хутка рухне…”, — поют они.



