Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 16 ноября выздоровели и выписаны 96462 пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрированы 115448 человек с положительным тестом на COVID-19, на 1263 больше, чем днем ранее. Всего проведено 2903032 теста.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 1053 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 7.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 54495858 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1318884 человека.



