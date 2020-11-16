Колесникова остается в СИЗО по 8 января — суд не удовлетворил жалобу

Суд Партизанского района Минска отказал защите Марии Колесниковой в обжаловании решения на продление срока содержания под стражей. Колесникова остается в СИЗО в Жодино до 8 января, сообщает пресс-служба Виктора Бабарико, пишет TUT.BY.

Ранее адвокат Людмила Казак заявляла, что законных оснований на продление срока содержания под стражей Марии Колесниковой нет. Следствие, по словам защитника, не представило каких-либо доказательств, что продление меры пресечения для Марии Колесниковой в виде содержания под стражей целесообразно и обоснованно и применить иную меру пресечения невозможно.

Напомним, Марию Колесникову задержали 8 сентября и пытались вывезти из страны. Она порвала свой паспорт и отказалась покидать Беларусь. Колесникову задержали и поместили в СИЗО № 1 Минска как подозреваемую по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса. 12 сентября Колесникову перевели в тюрьму в Жодино.

16 сентября следователи предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет).

Защита настаивает: действия Колесниковой направлены не на причинение, а на предотвращение вреда нацбезопасности.



