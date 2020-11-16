«Белые халаты» объявили о массовом увольнении белорусских медиков через 30 дней. Что происходит?

В популярном Телеграм-канале “Белые халаты”, который позиционирует себя как сообщество белорусских медиков, и на который подписаны более 40 тыс. человек, объявили о массовом увольнении медиков.

Тех, кто решил уволится уже много, утверждают администраторы «Белых халатов».

«Мы, врачи, медицинские сестры и работники медицинских учреждений Республики Беларусь объявляем о массовом, коллективном увольнении!», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм канале.

«В атмосфере беспрецедентной лжи, беззакония и репрессий со стороны властей по отношению к людям, мы не имеем больше моральных сил оставаться в прежнем формате призывов к здравомыслию в видеообращениях и подписях. Мы поступаем так для народа Беларуси в надежде, что нас услышат. Услышат заводчане, учителя, машинисты метро и поездов, водители общественного транспорта», — заявили авторы заявления.

На момент написания новости о массовом увольнении медиков ничего неизвестно.

По сведениям телеграм-канала, в течении этой недели (16.11-22.11) решившиеся уволиться медики понесут заявления на увольнение руководству своих медучреждений.

А увольняться будут через 30 дней, согласно Трудовому кодексу. В тоже время, медики ожидают, что за это время у государства и администраций «будет время, чтобы так или иначе разрешить этот вопрос».

По мнению авторов обращения, те из медиков, кто не смогут уволится, перейдут к итальянской забастовке.

Требования медиков, которые те настойчиво просят выполнить, это проведение честных выборов, прекращение насилия со стороны силовиков.



