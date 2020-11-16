Белорусский МИД требует от Польши выдачи администраторов телеграм-канала NЕХТА

16 ноября 2020 года в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь Временному поверенному в делах Республики Польша в нашей стране Мартину Войцеховскому была вручена нота.

К ноте прилагалась копия направленных Генеральной прокуратурой Беларуси в адрес Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры Польши запросов о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Путило С.А. и Протасевича Р.Д.

Как сообщил МИД нашей страны, белорусская сторона выразила озабоченность продолжающейся преступной деятельностью Степана Путило и Романа Протасевича через созданные ими экстремистские телеграм-каналы NEXTA и NEXTA Live.

Поляков призвали выдать их официальному Минску «в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности».

Протасевич и Путило объявлены белорусскими силовиками в межгосударственный розыск, они проходят по делу о массовых беспорядках.

Решением суда Центрального района Минска от 20 октября информационный канал интернет-мессенджера Telegram – NEXTA Live (t.me/nexta_live) и логотип (цифровой водяной знак) NEXTA признаны экстремистскими материалами. Это связано с публикациями канала, касающимися событий в Беларуси после президентских выборов 9–11 августа 2020 года.

Дело в отношении канала было инициировано по заявлению Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси, где посчитали, что в нем содержится информационная продукция (видеоролики, призывы и публикации как от имени самой редакции канала, так и подписчиков) с признаками экстремистской деятельности, а именно организация и публичные призывы к осуществлению массовых беспорядков.

Официальной информации об экстремистской направленности телеграм-канала NEXTA до этого дня не было. Протасевич и Путило, судя по заявлению первого еще в конце сентября, уже не работают вместе. Исходя из сегодняшнего сообщения Министерства иностранных дел Беларуси, можно предположить, что оно располагает другой информацией.

Телеграм-канал NEXTA имеет почти 850 тыс. подписчиков, а NEXTA Live – более 1750000. Для сравнения: телеграм-канал Агентства телевизионных новостей белорусского телевидения насобирал чуть больше 7600 подписчиков, а “Пул Первого”, который пытается без официоза освещать жизнедеятельность Александра Лукашенко, — 97000.



