Мужчина в сером костюме, который напал на Романа Бондаренко на «Площади перемен», очень похож на известного спортсмена

Вечером 11 ноября во «двор перемен» на улице Червякова в Минске приехали люди в масках. Они срезали БЧБ-ленты и закрасили мурал на трансформаторной будке. Позже МВД назовет их «небезразличными гражданами». Местные жители возмутились действиями незваных гостей. Среди них был и 31-летний Роман Бондаренко, который перед выходом на улицу успел отправить сообщение «Я выхожу!». Во дворе он сказал что-то в адрес неизвестных людей в масках — те скрутили его и уволокли в машину. В больницу парня привезли той же ночью с тяжелой травмой головы, в четверг он умер, пишет TUT.BY.



Среди компании «небезразличных граждан», которые приехали срезать ленточки, тогда заметили несколько человек, очень похожих на членов команды «срезателей ленточек», которая 18 октября была в столичном ЖК «Мегаполис». Тогда, кстати, среди «гостей» «Мегаполиса» очевидцы приметили мужчину, очень похожего на нынешнего главу Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова. И жители «двора перемен» рассказали, что среди «гостей» 11 ноября они также видели мужчину, очень похожего на того, что на этом снимке из «Мегаполиса» находится слева.



Рядом с ним и тогда, и 11 ноября был «неравнодушный гражданин» в сером костюме и стеганой жилетке. И спортсмен, на которого он очень похож, плотно контактирует с Басковым в спортивной и не только жизни.

Именно этот мужчина в сером костюме, судя по видео из «двора перемен», принимал активное участие в нападении на Романа Бондаренко.

Вот, например, на видео слышно: «На землю, бл***!!!» — и автор видео поворачивается на крик. У турника лежит парень весь в черном (капюшон такого же цвета), над ним стоит мужчина в сером костюме и стеганой безрукавке.



Этот человек в сером спортивном костюме и безрукавке очень похож на чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Дмитрия Шакуту. Люди, знакомые с ним по миру единоборств, говорят, что голос на видео, глаза над маской и та часть лица, которую она не скрывает, очень похожи на голос и лицо Шакуты.



Почему так можно предполагать?

Одежда

У Дмитрия Шакуты есть такие же спортивные брюки и байка с такой же эмблемой на рукаве.



Обувь

Во время драки с Романом Бондаренко на мужчине в серой спортивной одежде были черные кожаные кроссовки с белой подошвой. Такие же носит (в сочетании, кстати, с такими же брюками) Дмитрий Шакута.



Что нам известно о Дмитрии Шакуте?

Руководит собственным бойцовским клубом Shock Team.

Работает инструктором по спецподготовке спецназа в воинской части 3214. Там же служил и погибший Роман Бондаренко. Но, по словам сослуживцев Романа, они никогда не пересекались с Шакутой ни по службе, ни на тренировках в части.

Плотно общается с Дмитрием Басковым, играет под его руководством в хоккей в команде «Бастион» (там же играют, например, Виктор Лукашенко, начальник ГАИ Беларуси Дмитрий Корзюк, связанный с компанией «Dana Holdings» сербский бизнесмен Желько Шиникович и др.), участвует в провластных автопробегах.

Состоит в байкерском клубе Iron Birds Chapter — это международная организация любителей мотоциклов Harley-Davidson из стран бывшего СНГ, куда входят, например, старший сын Александра Лукашенко Виктор, экс-министр внутренних дел Игорь Шуневич, начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк, сын бывшего российского генпрокурора Артем Чайка и др.

Перед выборами вызвал на бой известного ресторатора Вадима Прокопьева, который ранее пригласил на ринг Александра Лукашенко.

— Вадим Прокофьев (он имел в виду Прокопьева. — Прим. TUT.BY), ты вызвал на ринг президента. Сначала встреться в бою со мной, — сказал тогда Шакута в Instagram.



Что говорит сам Шакута?

TUT.BY не удалось получить комментарий Дмитрия Шакуты: спортсмен не отвечает на звонки.

Спортивное издание Tribuna.com дозвонилось до Дмитрия, но разговор вышел очень коротким.

Журналисты спросили, находился ли Дмитрий вечером 11 ноября в районе «Площади перемен» вместе с Дмитрием Басковым.

— Чего? Комментарии какие-то что-то давать? Статью писать [будете]?

Произнеся это, боец повесил трубку.

Журналисты написали Шакуте и в мессенджере, но и там не получили обратной связи.

Дмитрий Шакута родился в Минске в 1980 году. Боец выступал на любительском и профессиональном уровнях в двух стилях — тайский бокс и кикбоксинг. Дмитрий становился чемпионом мира в разных версиях и весовых категориях — IKF, WAKO, WAKO-Pro, ISS-Brute Force, WKN, WPKL, W5, IAMTF и IFMA.

Профессиональную карьеру Шакута завершил в 2013 году, имея в кикбоксинге соотношение выигранных и проигранных боев 78:13.



