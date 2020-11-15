Мужчина в сером костюме, который напал на Романа Бондаренко на «Площади перемен», очень похож на известного спортсмена

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Вечером 11 ноября во «двор перемен» на улице Червякова в Минске приехали люди в масках. Они срезали БЧБ-ленты и закрасили мурал на трансформаторной будке. Позже МВД назовет их «небезразличными гражданами». Местные жители возмутились действиями незваных гостей. Среди них был и 31-летний Роман Бондаренко, который перед выходом на улицу успел отправить сообщение «Я выхожу!». Во дворе он сказал что-то в адрес неизвестных людей в масках — те скрутили его и уволокли в машину. В больницу парня привезли той же ночью с тяжелой травмой головы, в четверг он умер, пишет TUT.BY.

Мужчина в сером костюме, который напал на Романа Бондаренко на «Площади перемен», очень похож на известного спортсмена

Среди компании «небезразличных граждан», которые приехали срезать ленточки, тогда заметили несколько человек, очень похожих на членов команды «срезателей ленточек», которая 18 октября была в столичном ЖК «Мегаполис». Тогда, кстати, среди «гостей» «Мегаполиса» очевидцы приметили мужчину, очень похожего на нынешнего главу Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова. И жители «двора перемен» рассказали, что среди «гостей» 11 ноября они также видели мужчину, очень похожего на того, что на этом снимке из «Мегаполиса» находится слева.

Мужчина в сером костюме, который напал на Романа Бондаренко на «Площади перемен», очень похож на известного спортсмена
Фото предоставлено читателями TUT.BY

Рядом с ним и тогда, и 11 ноября был «неравнодушный гражданин» в сером костюме и стеганой жилетке. И спортсмен, на которого он очень похож, плотно контактирует с Басковым в спортивной и не только жизни.

Именно этот мужчина в сером костюме, судя по видео из «двора перемен», принимал активное участие в нападении на Романа Бондаренко.

Вот, например, на видео слышно: «На землю, бл***!!!» — и автор видео поворачивается на крик. У турника лежит парень весь в черном (капюшон такого же цвета), над ним стоит мужчина в сером костюме и стеганой безрукавке.

Этот человек в сером спортивном костюме и безрукавке очень похож на чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Дмитрия Шакуту. Люди, знакомые с ним по миру единоборств, говорят, что голос на видео, глаза над маской и та часть лица, которую она не скрывает, очень похожи на голос и лицо Шакуты.

Почему так можно предполагать?

Одежда

У Дмитрия Шакуты есть такие же спортивные брюки и байка с такой же эмблемой на рукаве.

Мужчина в сером костюме, который напал на Романа Бондаренко на «Площади перемен», очень похож на известного спортсмена
На левом рукаве гостя «Мегаполиса» можно заметить узор. Такая же кофта с рисунком на плече была и у человека с «Площади перемен» 11 ноября. Вот два изображения (слева — ЖК «Мегаполис» 18 октября, справа — «Площадь перемен» 11 ноября).
Мужчина в сером костюме, который напал на Романа Бондаренко на «Площади перемен», очень похож на известного спортсмена
На Дмитрии — фирменный костюм его бойцовского клуба Shock Team. Как говорят близкие к миру единоборств люди, это лимитированная коллекция, доступная в единичных экземплярах. Фото: https://www.instagram.com/zuev0304/
Мужчина в сером костюме, который напал на Романа Бондаренко на «Площади перемен», очень похож на известного спортсмена

Дмитрий Шакута рядом с экс-министром внутренних дел Игорем Шуневичем (справа). Фото сделано во время мотопробега, взято на Tribuna.com

Обувь

Во время драки с Романом Бондаренко на мужчине в серой спортивной одежде были черные кожаные кроссовки с белой подошвой. Такие же носит (в сочетании, кстати, с такими же брюками) Дмитрий Шакута.

Мужчина в сером костюме, который напал на Романа Бондаренко на «Площади перемен», очень похож на известного спортсмена

Что нам известно о Дмитрии Шакуте?

  • Руководит собственным бойцовским клубом Shock Team.
  • Работает инструктором по спецподготовке спецназа в воинской части 3214. Там же служил и погибший Роман Бондаренко. Но, по словам сослуживцев Романа, они никогда не пересекались с Шакутой ни по службе, ни на тренировках в части.
  • Плотно общается с Дмитрием Басковым, играет под его руководством в хоккей в команде «Бастион» (там же играют, например, Виктор Лукашенко, начальник ГАИ Беларуси Дмитрий Корзюк, связанный с компанией «Dana Holdings» сербский бизнесмен Желько Шиникович и др.), участвует в провластных автопробегах.
Мужчина в сером костюме, который напал на Романа Бондаренко на «Площади перемен», очень похож на известного спортсмена
«Два раза в неделю у меня тренировки по хоккею. Друг, который когда-то тренировался у меня в СОБРе, спросил, может ли ко мне один хлопец прийти позаниматься. Да ради Бога, пусть приходит, мне не жалко. Потом он уже сам ко мне подошел и спрашивает: „Ты в хоккей играл когда-нибудь?“ — „В детстве, как все, бегал с клюшкой, когда-то за ЖЭС играл“. Оказалось, что этот парень — главный тренер молодежного „Динамо“ Дмитрий Басков. Предложил прийти покататься. Я пришел раз, потом второй. Форму выбил через своих — мне же не нужна какая-нибудь навороченная. Потом предложили выступать за команду „Бастион“ — Дима Басков и ее тренирует» — цитата из интервью Шакуты «Трибуне» в 2015 году.
  • Состоит в байкерском клубе Iron Birds Chapter — это международная организация любителей мотоциклов Harley-Davidson из стран бывшего СНГ, куда входят, например, старший сын Александра Лукашенко Виктор, экс-министр внутренних дел Игорь Шуневич, начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк, сын бывшего российского генпрокурора Артем Чайка и др.
  • Перед выборами вызвал на бой известного ресторатора Вадима Прокопьева, который ранее пригласил на ринг Александра Лукашенко.

— Вадим Прокофьев (он имел в виду Прокопьева. — Прим. TUT.BY), ты вызвал на ринг президента. Сначала встреться в бою со мной, — сказал тогда Шакута в Instagram.

Мужчина в сером костюме, который напал на Романа Бондаренко на «Площади перемен», очень похож на известного спортсменаЧто говорит сам Шакута?

TUT.BY не удалось получить комментарий Дмитрия Шакуты: спортсмен не отвечает на звонки.

Спортивное издание Tribuna.com дозвонилось до Дмитрия, но разговор вышел очень коротким.

Журналисты спросили, находился ли Дмитрий вечером 11 ноября в районе «Площади перемен» вместе с Дмитрием Басковым.

— Чего? Комментарии какие-то что-то давать? Статью писать [будете]?

Произнеся это, боец повесил трубку.

Журналисты написали Шакуте и в мессенджере, но и там не получили обратной связи.

Дмитрий Шакута родился в Минске в 1980 году. Боец выступал на любительском и профессиональном уровнях в двух стилях — тайский бокс и кикбоксинг. Дмитрий становился чемпионом мира в разных версиях и весовых категориях — IKF, WAKO, WAKO-Pro, ISS-Brute Force, WKN, WPKL, W5, IAMTF и IFMA.

Профессиональную карьеру Шакута завершил в 2013 году, имея в кикбоксинге соотношение выигранных и проигранных боев 78:13.


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