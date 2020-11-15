Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 15 ноября выздоровели и выписаны 95843 пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрированы 114185 человек с положительным тестом на COVID-19, на 1315 больше, чем днем ранее. Всего проведено 2882743 теста.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 1046 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 7.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 54027785 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1312356 человек.



