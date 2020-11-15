Арина Соболенко стала победительницей турнира в Австрии

С 9 по 15 ноября в австрийском Линце проходил заключительный в этом году теннисный турнир WTA категории “International” – UPPER AUSTRIA LADIES LINZ. Призовой фонд турнира составляет 202,250 долларов США. Арина Соболенко стала победительницей в одиночном разряде, сообщает Tennis.by.

Арина Соболенко (11 WTA), посеянная на турнире под первым номером, в финальном поединке одержала верх над своей напарницей по соревнованиям дуэтов Элизе Мертенс (21 WTA, 2) из Бельгии. Арине понадобилось 2 сета и 1 час и 42 минуты чтобы завершить поединок в свою пользу – 7:5, 6:2.

Соболенко 3 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Мертенс подала 3 эйса, 3 раза ошиблась на подаче и использовала 2 шанса из 8 взять подачу соперницы.

В стартовом поединке одиночного разряда Соболенко одержала верх над Жасмин Паолини (94 WTA) из Италии – 6:4, 6:4. В матче второго круга белоруска одержала уверенную победу над Стефани Фёгеле (124 WTA, Q) из Швейцарии – 6:3, 6:0. В 1/4 финала соперница Соболенко, Осеан Дода (115 WTA) из Франции, при счете 6:3, 3:3 в пользу белоруски, не смогла продолжить матч и снялась с турнира по причине полученной во время матча травмы. В полуфинале Соболенко в непростом поединке одержала верх над Барборой Крейчиковой (74 WTA) из Чехии – 7:5, 4:6, 6:3.

Для Арины Соболенко трофей в Линце стал восьмым титулом в карьере и третьим в 2020 году. Ранее она первенствовала на турнире в Дохе и Остраве. Отметим, что благодаря выходу в финал турнира, Арина поднимется на 10 строчку в рейтинге WTA.



