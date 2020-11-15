Адвокат Колесниковой: Следствие не представило доказательств о невозможности изменить меру пресечения

Следствие не представило каких-либо доказательств, что продление меры пресечения для Марии Колесниковой в виде содержания под стражей целесообразно и обоснованно и применить иную меру пресечения невозможно. На это в жалобе, которую судья Партизанского района Минска Татьяна Олейникова рассмотрит 16 ноября, указывает адвокат Колесниковой Людмила Казак, пишет TUT.BY.



Ранее стало известно, что срок содержания под стражей Марии Колесниковой продлен по 8 января включительно. Адвокат Людмила Казак заявляет, что законных оснований на то нет.



— По уголовно-процессуальному кодексу срок содержания под стражей можно продлить лишь при наличии одновременно двух условий: невозможность закончить в срок расследование, для которого изначально избрана мера пресечения содержания под стражей, и отсутствие оснований для применения в отношении обвиняемого иной, более мягкой меры пресечения. Когда соблюдаются оба условия, можно говорить о законности и обоснованности продления срока содержания под стражей. Когда отсутствует одно или оба условия, то, соответственно, можно говорить об обратном, — говорит Людмила Казак.

Защитник не оспаривает, что следствие по своему усмотрению может продлевать срок предварительного расследования, если не укладывается в минимальный установленный законом срок или двухмесячный срок содержания под стражей, который был избран для обвиняемого изначально.

— Но защита не согласна с тем, что отсутствуют основания для применения в отношении Марии иной, более мягкой меры пресечения. Продление срока содержания под стражей нецелесообразно и неэффективно, данная мера пресечения является непропорционально строгой мерой пресечения к Марии как к публичной личности с безупречной репутацией, имеет произвольный характер, так как политически мотивирована, применена к ней за осуществление фундаментальных прав на свободу выражения мнений, свободу мирных собраний, свободу ассоциаций, — говорит защитник.

В жалобе адвокат указывает на то, что следствие не представило каких-либо доказательств, что применение к Колесниковой иной меры пресечения является невозможным. кроме того, защитник подчеркивает, что по-прежнему имеет место нарушение права Марии на защиту, что свидетельствует о незаконности продления ей срока содержания под стражей.

— До сих пор неясно, какие именно из публичных высказываний Марии содержат уголовно-наказуемые призывы, что не позволяет эффективно осуществлять защиту против предъявленного обвинения. Мария находится под стражей уже более двух месяцев, может содержаться еще столько же, обвинение же при этом не конкретизировано, и мы по-прежнему не можем эффективно защищаться, — отмечает Людмила Казак.

Последние обстоятельства, когда из-за почти трехнедельного карантина Колесникова не могла общаться с адвокатом, была ограничена в переписке и практически полностью изолирована от контактов с внешним миром, по мнению адвоката, также является проявлением нарушения ее права на защиту и свидетельствует о нецелесообразности содержания ее под стражей.

— Установление же факта нарушения права на защиту является основанием к отмене меры пресечения и избранию иной, более мягкой, — говорит Людмила Казак.



