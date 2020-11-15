15 ноября 2020 года в Беларуси. “Не забудем! Не простим!” (Обновляется)

Очередное воскресенье после президентских выборов в стране 9 августа традиционно отмечено противостоянием властей и белорусов, открыто выступающих за демократические перемены и против неоправданной жесткости силовиков. Сегодняшний день ознаменован скорбью после жестокого убийства в Минске Романа Бондаренко, который оказался жертвой не установленных пока молодчиков.

МИНСК.

С раннего утра в городе было отмечено скопление спецтехники силовиков: водометы, автозаки. Микроавтобусы с боевиками рассредоточились в центре города и в районах наиболее вероятного скопления протестующих.

После 9.00 перестал работать мобильный интернет. Были закрыты 14 станций метро, поезда на них не останавливаются. Силовики стали перекрывать улицы и проспекты.

Около полудня силовики стали разгонять людей, собравшихся у станции метро “Пушкинская”. Среди задержанных оказались журналисты БелТА и ТАСС.

В районе станции метро “Пушкинская” манифестанты пытались собраться колонну и выдвинуться в сторону “Площади перемен”. Силовики применили силу, спецсредства для того, чтобы не дать людям организованно пройти по городу.

Тем временем к “Площади перемен” постоянно приходят люди.

Сюда после 14.00 нагрянули силовики и начали применять спецсредства к собравшимся. Очевидцы сообщают, что слышали взрывы.

ВИТЕБСК.

Милиция остановила на улице Ленина фотожурналиста TUT.BY и «Народной воли» Алеся Пилецкого.

«Проверили документы, удостоверение. Сказали, что задерживают. Сейчас ждем машину, чтобы ехать в РОВД. Милиционеры представились — это сотрудники ППС Матвеенко и Ермолович», — рассказал Алесь Пилецкий по телефону.

Колонна из нескольких десятков человек двигается в сторону Смоленского рынка.

ГРОДНО.

На Советской площади, где в 1961 году был взорван костел Фара Витовта, собрались десятки человек рядом с мемориалом Роману Бондаренко, передает наш корреспондент Алексей Михалев.

Люди возлагают цветы, зажигают свечи. Площадь перекрыта, во дворах старого города дежурят милицейские машины. Не обошлось без задержаний. Задерживают в основном мужчин. Задержан видеооператор информационного ресурса Hrodna Life Андрей Ломов.

В микрорайон “Ольшанка”, где люди организовали живую цепь памяти, направились автозаки.

МОГИЛЕВ.

Манифестанты собрались на пешеходной улице Ленинской. Люди скандировали “Жыве Беларусь!”. Силовики вступили с ними в противостояние, есть задержанные.

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