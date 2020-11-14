Умер Армен Джигарханян

Сегодня ночью на 86-м году жизни скончался народный артист СССР Армен Джигарханян, сообщает РИА Новости.

Армен Борисович Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. В школьные годы увлекся театром, однако попытка поступить в ГИТИС оказалась неудачной. Вернувшись в Ереван, работал помощником оператора на киностудии “Арменфильм”. В 1958 году окончил Ереванский художественно-театральный институт.

С 1955 по 1967 год Джигарханян работал в Русском драматическом театре имени К.С. Станиславского в Ереване, затем перешел в Московский театр имени Ленинского комсомола, где запомнился ролями в спектаклях “Снимается кино”, “Мольер”, “Дым отечества”.

В 1969 году перешел в Московский театр имени Владимира Маяковского, где вскоре стал ведущим актером. Он, в частности, играл роли Левинсона в спектакле «Разгром» в постановке Марка Захарова, Стенли Ковальского в «Трамвае “Желание”» и Большого Па в «Кошке на раскаленной крыше» Теннесси Уильямса, Сократа в «Беседах с Сократом» Эдварда Радзинского, генерала Хлудова в «Беге» и других. Покинул театр в сентябре 1996 года, но продолжал выступать на сцене в спектаклях других театров и в антрепризных постановках.

С 1989 по 1997 год преподавал актерское мастерство во ВГИКе (профессор).

В 1996 году со своим курсом основал Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна, став художественным руководителем, а с 2005 года – директором. Театр Джигарханяна (Театр «Д») сразу занял особое место в ряду небольших театров Москвы. На сцене своего театра сыграл яркие роли в спектаклях «Возвращение домой» и «Последняя лента Крэппа».

Академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Академик Российской академии кинематографических искусств «Ника».

В 2006 году принял участие в подготовке издания книги «Автограф века».

Армен Джигарханян стал одним из самых снимаемых актеров (более 250 ролей в кино- и телефильмах). На его счету разноплановые роли в фильмах лучших советских и российских режиссеров, в лентах различных жанров, в комедийных и приключенческих картинах, в драмах и музыкальных фильмах. Много работал на дубляже, озвучивал мультфильмы.

Джигарханян – народный артист СССР (1985), лауреат множества премий. Награжден орденом “За заслуги перед Отечеством” (трех степеней) и армянским орденом Почета.



