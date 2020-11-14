“Масштабы насилия и репрессий со стороны властей Беларуси шокируют”: Германия сделала заявление в связи со смертью Романа Бондаренко

Заместитель спикера Федерального министерства иностранных дел Германии в связи с гибелью в Минске Романа Бондаренко сделал заявление, в котором решительно осудил продолжающиеся насилие и репрессии в Беларуси, масштабы которых назвал шокирующими.

“До нас дошла информация, в соответствии с которой в Минске до смерти был избит человек. Судя по имеющимся у нас данным, он был избит силовиками в масках. Мы выражаем глубокие соболезнования его семье, друзьям и всему белорусскому народу. Мы потрясены произошедшим и считаем, что необходимо срочно провести независимое расследование этого дела.

Масштабы насилия и репрессий со стороны властей Беларуси шокируют. Хотел бы еще раз подчеркнуть неоднократно сказанное в отношении Беларуси, а именно то, что Федеральное правительство Германии решительно осуждает продолжающиеся насилие и репрессии. Мы с глубокой обеспокоенностью отмечаем, что применение насилия в отношении мирных демонстрантов со стороны государства в последнее время вновь возросло. Смерть Романа Бондаренко – трагическое и печальное тому подтверждение.

В других случаях цифры также говорят сами за себя. Только в прошлое воскресенье было арестовано более 1000 человек. Были возбуждены сотни уголовных дел против мирных демонстрантов лишь потому, что они принимали участие в протестах. Это неприемлемо, и это совершенно ясно противоречит тем обязательствам, которые Беларусь взяла на себя в рамках ОБСЕ”, – говорится в заявлении.

“Поэтому мы снова и снова призываем Беларусь наконец принять предложения по вступлению в диалог со своим населением, провести независимое расследование многочисленных нарушений прав человека и предать суду виновных”, – резюмировал представитель МИД ФРГ.



