“Кому вы служите? На кого работаете?” – медработники Витебска обратились к белорусским чиновникам

Сегодня витебские медики опубликовали смелое видеообращение к белорусским чиновникам и силовикам в связи со смертью Романа Бондаренко и продолжающимися в Беларуси репрессиями за высказывание своей гражданской позиции.

“Неважно, каков уровень твоей квалификации, сколько тысяч часов ты простоял за операционным столом, сколько уникальных операций ты сделал, сколько тысяч людей ты вылечил, спас, поставил на ноги, скольким людям ты вовремя установил верный диагноз. Важно только одно: ты должен молча и беспрекословно выполнять все, что тебе скажут. Ты не имеешь права на собственное мнение и выражение своей гражданской позиции. А если ты осмелился, поборол свой страх, озвучил свою гражданскую позицию, которая расходится с позицией действующей власти, то ты изгой, предатель и враг, с которым нужно бороться”, – так охарактеризовали сложившуюся в стране ситуацию медработники Витебска.

“Вы, чиновники, постоянно напоминаете нам о клятве Гиппократа, взываете к нашей совести, говорите о морали. Но мы ведь лечим, несмотря ни на что, в то время, когда людей избивают, задерживают, сажают в тюрьмы, пытают, калечат и убивают во время мирных акций протеста. А какие клятвы давали вы? Чьи интересы вы представляете? Кому вы служите? На кого работаете? Как вы работаете? Кого вы защищаете, вы и ваши силовые ведомства?” – задали чиновникам риторические вопросы медики.

“Сегодня мы все – Роман Бондаренко. И мы выходим!” – заявили врачи.



