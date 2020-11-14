«Близок к параличу» – Тихановская оценила состояние власти и анонсировала партизанские протесты

Претендент на пост президента Беларуси Светлана Тихановская считает, что объявленная ранее общенациональная забастовка выполнила свою роль. Об этом сообщает Telegraf.by.

Светлана Тихановская заявила, что борьба с Лукашенко продолжается, однако она может перейти к партизанской форме. Об этом она 13 ноября рассказала в интервью польскому агентству PAP.

«Борьба продолжится», – сказала претендент на пост президента Беларуси, которая уже три месяца находится в Литве. Однако, по ее мнению, борьба может принять другую форму.

«Думаю, что люди решат перейти на партизанскую форму, поскольку власть не знает границ в применении силы», – заявила Тихановская.

После того как 8 ноября в Беларуси были задержаны более тысячи протестующих, разрабатываются «стратегия и тактика дальнейших действий».

Вместе с тем Тихановская заявила, что общенациональная забастовка, которую она объявила несколько недель назад, когда Лукашенко не выполнил условия народного ультиматума о прекращении насилия и освобождения политзаключенных, выполнила свою задачу.

«Нужен был стимул, потому что люди уже устали. Люди хорошо отреагировали. Всегда можно желать большего, но мы благодарны всем тем, кто решился продемонстрировать свое гражданское отношение», – сказала она.

Тихановская уверена: очевидно, что режим близок к параличу.

«Власть не выполняет своих основных функций, а только борется с протестующими», – сказала она, отметив, что в многих силовых структурах переходят «на светлую сторону», но для этих процессов нужно время.



