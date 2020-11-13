Врач БСМП: «У Романа Бондаренко было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли»

Сегодня Следственный комитет заявил, что у погибшего Романа Бондаренко была диагностирована «алкогольная интоксикация». Врачи больницы скорой медицинской помощи и медицинские документы эту информацию опровергают.

— У Романа было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли, — комментирует TUT.BY один из врачей БСМП.

Сегодня утром Следственный комитет заявил, что по факту гибели Романа Бондаренко проводится проверка.

«Минчанин был осмотрен медиками, после чего госпитализирован в учреждение здравоохранения, где при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у него диагностирована алкогольная интоксикация», — говорится в официальном заявлении СК.

В редакции TUT.BY есть документ первичного осмотра врача в приемном отделении. Там в диагнозе помимо закрытой черепной мозговой травмы, острых субдуральных гематом, ушибов, ссадин, указано: «Алкогольная интоксикация? Аспирационная пневмония?» Это медиком ставится под вопрос.

— Это предварительный диагноз. Пациент поступил с рвотными массами, теперь уже понятно: это от того, что была гематома в голове, — объясняет врач. — Но при первичном осмотре и без анализов тяжело сказать. Когда человек поступает в сопоре или коме, сложно сказать, почему он в таком состоянии. Или его били по голове, или он напился и от этого впал в кому. Поэтому алкогольная интоксикация ставится под вопросом, это предварительный диагноз. Пока мы считаем так, нет же никаких исследований. И только после всех анализов ставится точный диагноз. У Романа в заключительном диагнозе этанола ноль, никакого алкогольного опьянения не было.

В редакции TUT.BY есть документы, подтверждающие слова врача.

Напомним, активный житель «двора перемен» Роман Бондаренко вышел во двор вечером 11 ноября, когда неизвестные в масках приехали на бусах снимать бело-красно-белые ленточки с забора.

Началась потасовка. Очевидцы говорят, что Романа с силой оттолкнули, он ударился головой. Потом парня увезли на микроавтобусе. Через полтора часа избитого доставили в больницу скорой медицинской помощи с отеком мозга. Была операция, молодой человек находился в критическом состоянии до вечера четверга. Вечером он умер.

Вечер в поддержку избитого Романа Бондаренко на «Площади перемен» превратился в вечер его памяти. Больше пяти часов люди ехали со всего города во двор на Червякова — Сморговском тракте, это продолжалось до полуночи.



