Вашингтон призвал власти Беларуси освободить политзаключенных

Условия заключения политических узников в Беларуси угрожают их жизням, заявил госсекретарь США. Глава Госдепартамента призвал Минск прекратить насилие в отношении мирных протестующих и вести диалог с оппозицией.

США осуждают массовые задержания в Беларуси и призывают официальный Минск немедленно освободить политических заключенных и других мирных протестующих. С таким заявлением госсекретарь США Майкл Помпео выступил в четверг, 12 ноября. Сейчас более 100 политзаключенных находятся в заключении в Беларуси за мирное участие в протестах, призывы к свободным и справедливым выборам, а также отстаивание национального диалога с целью прекратить кризис, подчеркнул он.

Политические узники в Беларуси столкнулись с “условиями заключения, угрожающими жизни”, добавил глава Госдепартамента США. Помпео особо выделил “заслуживающие доверия сообщения о пытках”. Тысячи человек были “неправомерно задержаны с начала жестокого подавления протестов”, отметил он.

Вашингтон вновь призвал Минск немедленно прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов, а также приступить к “осмысленному диалогу” с гражданским обществом республики и Координационным советом белорусской оппозиции, созданным по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.



