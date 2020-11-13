Валентина ЗЕЛЕНКЕВИЧ: «Как ни банально, но Москва действительно слезам не верит…»

Чемпионка Беларуси по триатлону 2019 года, которая лишилась работы в Беларуси и вынуждена была уехать в Россию, рассказала «Народной Воле» о своем выборе и непростой жизни в Белокаменной.

– В Москве, конечно, непросто, – признается Валентина. – Если в Минске я могла тренироваться бесплатно, то в России ты никто и, соответственно, должен все оплачивать.

Так что сейчас у меня первоочередная задача – найти достойную работу. То, чем сейчас занимаюсь, больше на подработку похоже. Устроилась в спортивный клуб. Работаю тренером по плаванию всего два дня в неделю, мне дали достаточно напряженные смены. Так что сейчас в поиске дополнительной работы и ищу людей, которых могла бы тренировать персонально.

– Надолго планируете задержаться в Москве?

– Нет планов жить здесь постоянно, но на данный момент нет и других вариантов.

– Почему все-таки приняли решение уехать из Беларуси?

– После того как я начала активно проявлять свою гражданскую позицию, пошли реальные угрозы. Я даже не совсем понимала, какой мотив у людей угрожать другим.

Кажется, всем нормальным людям было понятно, против чего протестует народ: против лжи и желания сделать других безмолвными идиотами. Я таким идиотом себя не считаю и за три копейки совесть не продаю.

А решение уехать в Россию приняла буквально за пару часов. У меня было время на то, чтобы собрать необходимые вещи и предупредить маму, что сегодня ночью планирую пересечь белорусско-российскую границу. И, как говорится, шагнула в неизвестность.

– Как встретила Москва?

– C переездом и размещением в российской столице помог один знакомый. Больше никаких друзей в Москве у меня не было, общение только на работе. Так что целый месяц сама шаг за шагом продвигаюсь вперед.

Здесь я отчетливо поняла, что никто тебя жалеть не будет. Как ни банально звучит, но Москва действительно слезам не верит. Никого не интересует, какие стрессы ты пережила. Поэтому в Белокаменной вместо сочувствия мне сразу же дали увесистый пинок под зад с назиданием: «За работу!» Грубо, но результативно.

Понятно, что не всего можно достичь быстро. В Минске у меня было имя и звания, а в Москве это никому не нужно.

В Беларуси люди знали меня и специально записывались в мою группу, а на данный момент у меня всего два клиента, которых тренирую. И это, кстати, белорусы, которые тоже в свое время переехали в Москву. Поэтому финансовое положение не самое простое.

– Разве Белорусский фонд спортивной солидарности, который призван помогать спортсменам, пострадавшим за свою гражданскую позицию, вам не оказывает поддержки?

– Фонд помог мне финансами, пока я была в Минске. А вот помощи с тренировочной базовой пока нет, хотя в это, безусловно, хочется верить.

Представители фонда вроде обещали посодействовать с переездом из России в страну, где можно будет полноценно тренироваться, но пока что это всего лишь обещания. Да и не одна я в таком положении оказалась, очень много спортсменов пострадало. Скорее всего, фонд физически не успевает всем помогать.

Но, как говорится, мне от этого не легче. Я уже около двух месяцев не занимаюсь с тренером, и это, безусловно, сказывается на спортивной форме. Даже над весом уже нужно работать, потому что набрала лишние килограммы. Но в Москве нужно платить и за фитнес-центр, и за проживание и думать о том, что сегодня покушать. Поэтому спортивные амбиции – это хорошо, но нужно быть реалистом. Остается только оплакивать тренировки.

– Ваш тренер заявил, что с Валентиной Зеленкевич контракт не продлен не из-за вашей гражданской позиции, а просто потому, что 31 августа у вас контракт с клубом закончился…

– Пускай говорит что угодно, но у меня на руках доказательства – разговоры с тренером, которые я записала на диктофон. Из них четко можно понять, почему со мной не продлили контракт.

Если бы хотели уволить по закону, то должны были за месяц уведомить об этом. Но почему-то неугодной оказалась, когда стала на марши ходить, свои фото постить в социальных сетях и высказываться против произвола в стране. Мне сказали примерно так: «Валя, ты своими политическими заявлениями подставляешь клуб. Иди-ка лучше отсюда и ищи себе мужа».

Поэтому сейчас и говорят, что мое увольнение в августе – случайное совпадение с тем, что я активно обсуждала происходящее в стране. Видимо, хотят сохранить хорошую мину при плохой игре. Кстати, некоторые клиенты тоже ушли из клуба, когда узнали, как поступили со мной.

Но есть и такие, кто бросает камни в меня до сих пор. Доходит до угроз: «Мы тебя найдем, разберемся». Самое неприятное, что такие послания идут не от чужих людей. С некоторыми из них раньше работала. А один персонаж вообще ну очень активный!

– Как россияне воспринимают то, что сейчас происходит в Беларуси?

– Честно говоря, особо стараюсь не афишировать, кто я такая и почему уехала из страны. Не будешь же раскрывать душу каждому встречному, а знакомств в Москве у меня больших и нет.

Но из случайных разговоров поняла, что многим москвичам абсолютно до лампочки то, что происходит в соседней стране. Как они говорят: «не цепляет». А если и цепляет, то у многих мнение формируется, исходя из того, что им вбивают в голову российские СМИ. А там дают картинку совсем не ту, что есть в Беларуси в реальности.

– Валентина, нет сожаления, что из-за своей позиции пришлось так круто изменить судьбу?

– Мне смешно слышать, когда некоторые говорят, что, мол, Зеленкевич решила использовать ситуацию для личного пиара и переезда на более теплое место, куда и спрятала свою пятую точку. Чушь несусветная! Люди даже не представляют, что мне пришлось пережить до того, как переехала в Москву, и как мне сейчас приходится в России. Из одной стрессовой ситуации я попала в другой стресс, у меня из-за этого даже изменился гормональный фон.

Я, как тот птенец, который мог бы остаться в теплом гнезде с мамой и получать в рот своего заслуженного червячка, но прыгнул вниз. После чего оставались два варианта – разбиться или махать крыльями. Я выбрала второй…

Публикация – из № 90 газеты «Народная воля». Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке



