Тихановская объявила народный трибунал

Светлана Тихановская, претендент на пост президента Беларуси, объявила народный трибунал тем, кто нарушил основополагающие законы в нашей стране, и амнистию раскаявшимся в совершении преступлений против белорусского народа.

“Наша страна окончательно превратилась в место преступления. <…> В августе мы убедились в том, что избирательная система – это просто фикция для сокрытия преступлений режима. И мы сами решили считать наши голоса. Правосудие в нашей стране – такая же фикция, и белорусы готовы действовать, чтобы вернуть закон.

Я объявляю народный трибунал тем, кто нарушил основополагающие законы в нашей стране. Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее. Ответить должен каждый, кто цинично нарушил и нарушает закон: от членов избирательных комиссий и провластных наблюдателей до чиновников, идеологов и офицеров, отдававших и выполнявших преступные приказы. Вы нарушили закон, и вы боитесь правосудия. Но его время пришло”, – заявила Тихановская.

План народного трибунала таков.

1. Начать с тех, кто угрожает праву белорусов на протест. Нейтрализовать идеологов и пособников режима, которые устраивают репрессии на местах, угрожая увольнениями, отчислениями и тюрьмой. Объединиться, отстаивать коллег и соратников перед теми, кто пытается давить на них, и таким образом остановить беззаконие на местах. Это реально сделать в каждой компании или больнице и на каждом предприятии. Независимые профсоюзы и группы самоуправления должны проявить солидарность!

Параллельно международная группа уже ведет работу по содействию судам универсальной юрисдикции.

2. Собрать и проверить доказательства преступлений режима. Народное антикризисное управление совместно с платформами «Зубр» и «Голос» разработало централизованную систему фиксации и подтверждения свидетельств преступлений. Каждый белорус сможет отправить в нее свидетельства беззакония. Каждый нарушитель закона, который будет содействовать сбору доказательств, облегчит свою участь или даже получит амнистию.

3. Отдельно для сотрудников силовых структур запускается программа «Рапорт», которая конфиденциально и безопасно даст возможность предоставить видео и другие свидетельства исполнения или участия в исполнении преступных приказов. Каждый, кто это сделает, сможет рассчитывать на амнистию либо смягчение уголовной ответственности.

4. На платформе «Голос» проводится процесс народного обвинения по материалам, собранным через систему фиксации и подтверждения свидетельств преступлений. Каждый белорус сможет проголосовать за обвинение подозреваемых. Приговор до честного суда не выносится, но все люди, за обвинение которых проголосует народ Беларуси, первыми будут привлечены к ответственности.

5. После подведения результатов 20 декабря народ Беларуси выйдет на самый массовый марш с заявлением народного обвинения и покажет всему миру, что справедливого суда над преступниками требует большинство.

6. Пока в стране не восстановлен закон, единственный механизм принятия решений – голос большинства. Если большинство голосует за то, что эти люди должны быть преданы суду, то по статье 109 УПК Республики Беларусь каждый гражданин имеет право захватить и принудительно доставить в орган власти лицо, застигнутое при совершении преступления или попытке скрыться после его совершения. Это касается не только Александра Лукашенко, но и всех, чьи преступления будут засвидетельствованы народом. Помощь в захвате главных преступников будет вознаграждена амнистией либо серьезным смягчением ответственности за совершенные ранее преступления.

“У этого плана две цели: остановить беззаконие и показать, что бояться должны не протестующие белорусы, а те, кто совершает преступления против них. Прошло время, когда можно просто убивать людей с уверенностью, что за это ничего не будет. Прошло время, когда «не до закона». С этого дня гарант закона – народ Беларуси”, – заявила Светлана Тихановская.



