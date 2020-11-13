Руководитель строительства Белорусской АЭС рассказал об остановке первого блока

Руководитель строительства Белорусской АЭС Виталий Полянин об остановке первого блока.

Первый блок строящейся Белорусской АЭС (состоит из двух блоков по 1,2 ГВт), 8 ноября прекративший подачу электроэнергии в сеть, может вновь начать выработку на следующей неделе. Предварительная причина остановки — поломка электротехнического оборудования зарубежного производства. Что случилось на станции и как инцидент повлияет на процесс пуска, “Ъ” рассказал вице-президент «Атомстройэкспорта» (структура «Росатома», строит станции за рубежом), руководитель проекта строительства БелАЭС Виталий Полянин.

— С чем связана остановка выработки энергии?

— Первый энергоблок БелАЭС мы успешно включили в сеть 3 ноября. А в субботу, 7 ноября, в присутствии Александра Лукашенко и главы «Росатома» Алексея Лихачева блок выведен на электрическую мощность 400 МВт, что составляет примерно 42% мощности реакторной установки. В воскресенье, 8 ноября, блок был внепланово отключен от сети действием электрической защиты, при этом все проектные алгоритмы и автоматика блока отработали без замечаний: реакторная установка осталась на мощности, турбогенератор безаварийно автоматически поставлен на валоповорот.

Сразу скажу, что ситуация не критичная, а абсолютно рабочая для этого этапа ввода блока в эксплуатацию. Предварительно было выявлено, что из строя вышли трансформаторы напряжения из измерительной схемы защиты блочного трансформатора в результате внутреннего короткого замыкания. Оборудование это итальянского производства, сейчас мы меняем трансформаторы на российские из запасов концерна «Росэнергоатом». Идем по плану: уверен, что в ближайшие дни завершим всю работу, включая монтаж и необходимые испытания. Включить блок в сеть планируем в начале следующей недели.

— Насколько это неординарная ситуация?

— Такие случаи уже были в истории российской атомной энергетики. Многое зависит от качества изготовления данного вида трансформаторов, которые эксплуатируются в довольно жестких условиях. Но в этом и состоит наша задача на этом этапе, чтобы выявить все узкие места до сдачи блока в промышленную эксплуатацию. На российских АЭС были выполнены определенные мероприятия, часть этих же мероприятий были выполнены и здесь, на первом энергоблоке БелАЭС, что позволило избежать более серьезных последствий. Сейчас приказом заказчика создана комиссия из специалистов, которые должны еще раз вместе с проектировщиками и производителями оборудования проверить проектную схему, качество изготовленного оборудования и сделать соответствующие выводы. Но повторюсь: ничего страшного не случилось, при отключении блока от сети все системы и оборудование отработали в соответствии с проектными алгоритмами.

—Радиационный фон на площадке в норме, по международной шкале МАГАТЭ этот инцидент имеет нулевой уровень. На этом этапе ввода блока в эксплуатацию выработка электроэнергии не играет решающую роль, главное — проверить работу оборудования и систем на всех режимах работы энергоблока.

— В чьей зоне ответственности находились эти трансформаторы?

— Поставка, монтаж и наладка электрической схемы генераторного выключателя с использованием данных трансформаторов — это наша зона ответственности. Но подчеркиваю, что наиболее вероятная причина происшедшего — качество изготовления оборудования.

— Ситуация с трансформаторами может вызвать дополнительные проверки безопасности?

— Специалисты, которые знают технику дела, совершенно четко понимают, что к ядерной и радиационной безопасности этот инцидент не имеет никакого отношения. Это связано только с прекращением выработки электроэнергии.

— Замена трансформаторов не повлияет на график вывода блока в опытно-промышленную эксплуатацию?

— Нет. Мы находимся на этапе энергопуска и все равно планировали провести необходимые работы для доводки основного оборудования по результатам пробных пусков на начальном его этапе. Недавно вывели турбогенератор на номинальные обороты, поработали в сети, в результате чего выявили некоторые отклонения в работе оборудования машинного зала, которые нам надо довести до необходимых параметров. Это нормальная наладочная процедура, когда во время первых включений приходится несколько раз останавливаться и делать необходимые доработки. Одна неделя никоим образом не скажется на общем графике. Мы уверены, что в первом квартале 2021 года блок передадим белорусским коллегам.



