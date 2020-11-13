Памяти Романа Бондаренко: цветы, молитвы, живые цепи… (фоторепортаж)

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Сегодня все неравнодушные люди Беларуси скорбят об умершем вчера 31-летнем Романе Бондаренко, который в среду вечером был доставлен в реанимационное отделение минской БСМП. Врачи оперировали парня несколько часов, все это время он был без сознания. 

Вечером минувшей среды во двор известной минской “Площади перемен” приехали люди в гражданской форме и масках снимать бело-красно-белые ленты. Роман Бондаренко, житель двора, где расположена “Площадь перемен”, был одним из тех, кто вышел спросить, что происходит. Как утверждают соседи, его “профессионально задержали” и увезли на микроавтобусе. В больницу он поступил из Центрального РУВД Минска с формулировкой, что “травмы получил во время драки”.

Последние слова, которые Роман написал в дворовом телеграм-канале, – “Я выхожу”.

В полдень 13 ноября в разных местах Беларуси люди минутой молчания почтили память погибшего Романа Бондаренко, во многих городах выстроились “цепи памяти”.

Так выглядит “Площадь перемен” сегодня.

Памяти Романа Бондаренко: цветы, молитвы, живые цепи... (фоторепортаж)

Памяти Романа Бондаренко: цветы, молитвы, живые цепи... (фоторепортаж)Памяти Романа Бондаренко: цветы, молитвы, живые цепи... (фоторепортаж)Памяти Романа Бондаренко: цветы, молитвы, живые цепи... (фоторепортаж)Памяти Романа Бондаренко: цветы, молитвы, живые цепи... (фоторепортаж)Памяти Романа Бондаренко: цветы, молитвы, живые цепи... (фоторепортаж)Памяти Романа Бондаренко: цветы, молитвы, живые цепи... (фоторепортаж)

В память о Романе на “Площади перемен” исполнили “Магутны Божа”.

Акции памяти прошли сегодня во всех районах Минска: в Серебрянке, у Академии наук и парка Челюскинцев, на Притыцкого и еще во многих местах.

Памяти Романа Бондаренко: цветы, молитвы, живые цепи... (фоторепортаж)Памяти Романа Бондаренко: цветы, молитвы, живые цепи... (фоторепортаж)Памяти Романа Бондаренко: цветы, молитвы, живые цепи... (фоторепортаж)Памяти Романа Бондаренко: цветы, молитвы, живые цепи... (фоторепортаж)Памяти Романа Бондаренко: цветы, молитвы, живые цепи... (фоторепортаж)Памяти Романа Бондаренко: цветы, молитвы, живые цепи... (фоторепортаж)Памяти Романа Бондаренко: цветы, молитвы, живые цепи... (фоторепортаж)Памяти Романа Бондаренко: цветы, молитвы, живые цепи... (фоторепортаж)Памяти Романа Бондаренко: цветы, молитвы, живые цепи... (фоторепортаж)Памяти Романа Бондаренко: цветы, молитвы, живые цепи... (фоторепортаж)Памяти Романа Бондаренко: цветы, молитвы, живые цепи... (фоторепортаж)Памяти Романа Бондаренко: цветы, молитвы, живые цепи... (фоторепортаж)Памяти Романа Бондаренко: цветы, молитвы, живые цепи... (фоторепортаж)У Красного костела также должна была состояться акция памяти, ее не дали провести силовики.

Памяти Романа Бондаренко: цветы, молитвы, живые цепи... (фоторепортаж)Памяти Романа Бондаренко: цветы, молитвы, живые цепи... (фоторепортаж)Памяти Романа Бондаренко: цветы, молитвы, живые цепи... (фоторепортаж)

“Цепь солидарности” выстроилась около ТЦ “Рига”, ее также разогнали силовики.

Почтить память погибшего вышли медики…

Памяти Романа Бондаренко: цветы, молитвы, живые цепи... (фоторепортаж)Памяти Романа Бондаренко: цветы, молитвы, живые цепи... (фоторепортаж)

…и ученые,

Памяти Романа Бондаренко: цветы, молитвы, живые цепи... (фоторепортаж)

…рабочие…

…и студенты.

“Цепь солидарности” выстроилась у филармонии.

Памяти Романа Бондаренко: цветы, молитвы, живые цепи... (фоторепортаж)Памяти Романа Бондаренко: цветы, молитвы, живые цепи... (фоторепортаж)Памяти Романа Бондаренко: цветы, молитвы, живые цепи... (фоторепортаж)Памяти Романа Бондаренко: цветы, молитвы, живые цепи... (фоторепортаж)

На улице Чюрлениса между домами натянули черное траурное полотно.

В Могилеве люди собрались у церкви Трех Святителей, чтобы почтить память Романа.

Памяти Романа Бондаренко: цветы, молитвы, живые цепи... (фоторепортаж)Памяти Романа Бондаренко: цветы, молитвы, живые цепи... (фоторепортаж)

Памяти Романа Бондаренко: цветы, молитвы, живые цепи... (фоторепортаж)

Пришедших к храму разогнал ОМОН.

Акция скорби состоялась и в Гродно.

Брест присоединился к акции памяти.

Память Романа Бондаренко почтили в Витебске.

Памяти Романа Бондаренко: цветы, молитвы, живые цепи... (фоторепортаж)Памяти Романа Бондаренко: цветы, молитвы, живые цепи... (фоторепортаж)Памяти Романа Бондаренко: цветы, молитвы, живые цепи... (фоторепортаж)Памяти Романа Бондаренко: цветы, молитвы, живые цепи... (фоторепортаж)

Памяти Романа Бондаренко: цветы, молитвы, живые цепи... (фоторепортаж)

 

 

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