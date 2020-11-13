Памяти Романа Бондаренко: цветы, молитвы, живые цепи... (фоторепортаж)

Сегодня все неравнодушные люди Беларуси скорбят об умершем вчера 31-летнем Романе Бондаренко, который в среду вечером был доставлен в реанимационное отделение минской БСМП. Врачи оперировали парня несколько часов, все это время он был без сознания.

Вечером минувшей среды во двор известной минской “Площади перемен” приехали люди в гражданской форме и масках снимать бело-красно-белые ленты. Роман Бондаренко, житель двора, где расположена “Площадь перемен”, был одним из тех, кто вышел спросить, что происходит. Как утверждают соседи, его “профессионально задержали” и увезли на микроавтобусе. В больницу он поступил из Центрального РУВД Минска с формулировкой, что “травмы получил во время драки”.

Последние слова, которые Роман написал в дворовом телеграм-канале, – “Я выхожу”.

В полдень 13 ноября в разных местах Беларуси люди минутой молчания почтили память погибшего Романа Бондаренко, во многих городах выстроились “цепи памяти”.

Так выглядит “Площадь перемен” сегодня.

В память о Романе на “Площади перемен” исполнили “Магутны Божа”.

Акции памяти прошли сегодня во всех районах Минска: в Серебрянке, у Академии наук и парка Челюскинцев, на Притыцкого и еще во многих местах.

У Красного костела также должна была состояться акция памяти, ее не дали провести силовики.

“Цепь солидарности” выстроилась около ТЦ “Рига”, ее также разогнали силовики.

Почтить память погибшего вышли медики…

…и ученые,

…рабочие…

…и студенты.

“Цепь солидарности” выстроилась у филармонии.

На улице Чюрлениса между домами натянули черное траурное полотно.

В Могилеве люди собрались у церкви Трех Святителей, чтобы почтить память Романа.

Пришедших к храму разогнал ОМОН.

Акция скорби состоялась и в Гродно.

Брест присоединился к акции памяти.

Память Романа Бондаренко почтили в Витебске.

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