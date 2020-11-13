Обнаружена упоминаемая в Евангелии церковь, в которой Иисус исцелил истекающую кровью женщину

Археологами была обнаружена давно потерянная церковь, которая, как утверждается в древних религиозных источниках, была тем местом, где Иисус Христос исцелил истекающую кровью женщину. Эксперты из Хайфского университета считают, что эта церковь находилась в древнем городе Баниас, который еще при жизни Иисуса был переименован в Кесарию Филиппову.

О чуде, когда Иисус исцелил истекающую кровью женщину, говорится в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки. В Библии сказано, что она истекала кровью в течение 12 лет, но, несмотря на старания многих врачей, ее состояние продолжало ухудшаться, поэтому она решила обратиться к Иисусу. Сразу после того, как она прикоснулась к его плащу, когда он двигался сквозь толпу, страдалица исцелилась.

Византийский историк Евсевий писал, что после того, как больная женщина была исцелена, она воздвигла статую в память об этом чуде в церкви у источников в Кесарии Филипповой, которая находится на Голанских высотах между современными Сирией и Ливаном. Профессор Ади Эрлих поясняет, что древние источники утверждают, что эта статуя позже была разбита на части и эти части были выставлены и переданы как реликвии. Сама же церковь еще существовала довольно долго.

Недавние археологические раскопки, проводимые в городе, обнаружили ранее скрытое церковное здание, которое находилось под тропой – недалеко от источников. «Мы предполагаем, что открытая нами церковь могла быть той церковью, которая была связана с чудом», – рассказали ученые.

Хотя поблизости находится еще одна древняя церковь, доктор Эрлих считает, что недавно обнаруженная церковь лучше подходит для места, где произошло библейское чудо. «Есть еще одна церковь, раскопанная около 30 лет назад по другую сторону источников, но наша маленькая церковь – это скорее памятник, чем практическая базилика для богослужений», – пояснили исследователи.

Археологи нашли камень, датируемый 400 годом нашей эры, на котором изображены кресты – возможно, вырезанные ранними паломниками. Следы более раннего римского присутствия, посвященного богу Пану, были обнаружены в том же месте, что позволяет предположить, что ранее оно использовалось другой религией. Кроме того, в ходе раскопок были также найдены архитектурные элементы, бассейн и водный акведук. Считается, что само имя Баниас произошло от бога Пана, видоизменившегося из более раннего имени Паниас.

Ученые отмечают, что до сих пор остается загадкой, почему древний город, расположенный на Голанских высотах, оказался заброшенным. При этом римская часть церкви в свое время была разрушена, вероятно, от землетрясения и позднее перестроена как церковь для использования христианами. Но дальнейшее строительство произведено не было, возможно, из-за упадка христианства и подъема ислама, хотя наверняка утверждать этого нельзя.

В настоящее время раскопки продолжаются и после их завершения, а также работ по консервации это место будет открыто для туристов.



