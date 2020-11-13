“Молчаливые соучастники преступлений”: Латушко о белорусских депутатах

Сегодня Павел Латушко, экс-министр культуры Республики Беларусь, член президиума Координационного совета, отреагировал на заявление депутата Палаты представителей Марии Василевич относительно поправок в закон о гражданстве Республики Беларусь.

“Депутаты” решили прервать свое молчание и открыто поддержать террор в отношении граждан страны. Не только поддержать, но и расширить пространство террора посредством принятия совершенно абсурдного и противоречащего нормам права закона о лишении гражданства за активное выражение своей позиции. Фактически это означает, что система ограничена в ресурсах подавления протестов и может только усиливать волну репрессий и беззакония, утверждает Павел Латушко.

Каждый “депутат”, который проголосует за этот закон, каждый, кто поставит свою подпись под этим законом, внесет себя в санкционный список, уверен Латушко.

“Вы ни слова не сказали в связи с убийствами и пытками мирных граждан, уже 26 тысяч белорусов подверглись задержаниям и арестам в нашей стране. Значит, депутаты становятся молчаливыми соучастниками преступлений режима. Данный закон после ухода Лукашенко будет в ту же секунду признан недействительным, но эти “депутаты” останутся преступниками и предателями навсегда”, – резюмировал в своем заявлении Павел Латушко.



