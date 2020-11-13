Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 13 ноября выздоровели и выписаны 93570 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрировано 111622 человека с положительным тестом на COVID-19, на 1167 больше, чем днем ранее. Всего проведено 2814373 теста.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 1033 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 6.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 52850543 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1295185 человек.



