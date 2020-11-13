Карабахский урок

Состоится ли «новая Ялта для Беларуси»?

«Мирный договор» по поводу передела территории непризнанной республики Нагорный Карабах оказался сегодня в центре внимания мировой общественности. Но для нас, белорусов, сегодня он имеет особенное значение.

Вооруженная борьба Азербайджана за возвращение утраченной территории увенчалась успехом лишь потому, что в конфликт вмешались – уже активно, а не закулисно – две региональные сверхдержавы. Это Россия и Турция. Россия выступала инструментом «принуждения к миру» Армении, Турция встала в полный рост рядом с Азербайджаном. В результате Азербайджан – победитель в новом витке карабахского конфликта – получил далеко не все, на что рассчитывал, но Армения потеряла больше, чем надеялась.

На границах же того, что осталось от непризнанной Нагорно-Карабахской области, встанут вооруженные миротворцы России и Турции. Россияне, насколько можно судить, уже ввели свои войска, турки намерены это сделать в ближайшее время.

У Беларуси нет сегодня территориальных претензий к кому-либо из соседей, как и – слава богу – к нам никто претензий не предъявляет. Но здесь важен принцип, а не повод.

А принципиально важно то, что конфликт в Нагорном Карабахе «разруливали» не Ереван и Баку, а Москва и Анкара. Это уже очевидно. И мы должны извлечь из этого урок.

Создан очень серьезный прецедент для того, чтобы мир перешел на принципы «новой Ялты». Помните: именно на Ялтинской конференции в феврале 1945 года сверхдержавы – СССР, США и Великобритания – договорились о разделе сфер влияния в будущей послевоенной Европе, о границах новых/старых государств и о судьбе побежденной Германии. Судьба мира делилась без консультаций с миром. И какими бы демократами ни были Франклин Делано Рузвельт и Уинстон Черчилль, в Ливадийском дворце они сидели рядом с Иосифом Сталиным.

Прерывистый конфликт между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом закончился (навсегда ли?) в тот момент, когда стороны договорились о разделе Карабаха и о своем в этом участии.

И если завтра Вашингтон, Берлин и Москва решат обсудить – не в Ялте, конечно, но можно и в Нур-Султане, например, – будущее Беларуси, есть ли гарантия, что нашу судьбу не решат без нас?

Чтобы этого не произошло, государство должно быть сильным, управляемым и демократичным – чтобы обеспечить своевременную ротацию элит. Иначе заступиться за нас будет просто некому.

Думают ли об этом сегодня те, кто считают себя властью? Или просто заботятся о сохранении личных преференций и должностей? Боюсь, что последнее весьма вероятно.

Вот почему важно, чтобы как можно быстрее карабахский урок был нами усвоен.

Публикация – из № 90 газеты «Народная воля». Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке



