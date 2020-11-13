Как часто можно есть сосиски без вреда для здоровья: комментарий диетолога

13 ноября отмечается день рождения сосиски. Этот продукт завоевал любовь и детей, и взрослых. Однако злоупотреблять этими колбасными изделиями не стоит, поскольку в них содержится очень много соли и жира. Об этом рассказала Nation News врач-диетолог клиники «Питание и здоровье» Дарья Русакова.

По ее словам, есть сосиски без вреда здоровью и фигуре можно не чаще одного раза в неделю. «Если вы едите сосиски один раз в неделю, то ничего страшного для здоровья и фигуры не произойдет. Но если вы едите их каждый день, то это вредно. В сосисках очень много избыточной соли, жира, а также недостаточное количество белка», – пояснила специалист.

Кроме того, производители часто ради экономии используют загустители, соединители мяса, крахмал и другие вредные компоненты, которые также не принесут пользы, добавила Русакова.

«Для того, чтобы минимизировать всасывание жиров из сосиски, желательно комбинировать ее со свежей зеленью, свежими овощами. Крупы и макароны лучше не сочетать, потому что эти продукты и так слишком калорийны», – заключила диетолог.



