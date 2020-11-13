“Герои не умирают!” – белорусы в Берлине приспустили флаг

Сегодня в центре столицы Германии проживающие там белорусы и просто неравнодушные жители города в знак скорби в связи с гибелью в Минске Романа Бондаренко приспустили бело-красно-белый флаг, который развевается над так называемым альтернативным посольством Беларуси, и выступили с заявлением.

“Нас переполняют чувства боли, ярости и скорби. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье Романа Бондаренко. Белорусы всего мира потеряли еще одного героя, и эту утрату не восполнить. Отдавая дань памяти и скорби, мы приспускаем белорусский флаг у нашего “посольства свободной и демократической Республики Беларусь” и объявляем траур. Понимая символизм нашего жеста, считаем очень важным, что хоть где-то будет приспущен настоящий белорусский флаг. Герои не умирают!” – говорится в заявлении.



