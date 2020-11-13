Евросоюз жестко отреагировал на смерть Романа Бондаренко

Сегодня Брюссель опубликовал заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, в котором назвал смерть 31-летнего Романа Бондаренко “возмутительным и позорным результатом действий белорусских властей” и пригрозил им возможным введением новых санкций.

«Европейский союз уже ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в репрессиях и запугивании, и готов ввести дополнительные санкции», – говорится в заявлении.

«ЕС продолжает решительно осуждать насилие, которое применяется белорусскими властями против мирных демонстрантов и лиц, участвующих в демократическом движении, независимых СМИ, представителей гражданского общества либо простых белорусских граждан», – отметил руководитель европейской дипломатии.

ЕС продолжает настаивать на выполнении белорусскими властями ранее предъявленных им требований: прекращение насилия, освобождение всех политзаключенных, расследование всех фактов нарушения прав человека, заявил Жозеп Боррель.



