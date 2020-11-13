Депутат Воронецкий после смерти Бондаренко призвал остановить насилие. Белорусы рассказали, что он должен сделать

Смерть Романа Бондаренко возмутила множество людей. Экс-кандидат в президенты Сергей Черечень призвал к немедленному честному расследованию. Правозащитник Алесь Беляцкий обвинил в гибели молодого человека МВД. А депутат нижней палаты парламента Валерий Воронецкий призвал остановить насилие.

«Боль, печаль и траур… Насилие должно быть прекращено! Закон и справедливость — восстановлены!», — написал в своем facebook депутат.

Однако у подписчиков возникли вопросы и предложения депутату.

«В воскресенье, а может быть раньше из людей на улицах будут делать кровавое месиво. Вы станете между щитами и людьми, Вы знаете как это остановить? Отвечайте, хватит молчать!!! Напишите что Вы будете делать прямо сегодня! Это Ваш долг перед людьми! Пора платить по счетам», — обратился к депутату один из подписчиков.

«Валерий, либо сейчас вы заявите свою позицию голосованием, запросом, поступком — либо уже никогда», — предложил другой пользователь facebook.

«Скоро вам внесут на голосование «закон» ужесточающий репрессии против народа. Что вы будете делать, чтобы остановить государственный террор?», — спросил еще один читатель.

«Уже 3 месяца» депутаты » молчат. Теперь еще пропихнуть «закон», чтобы по уголовным статьям можно было еще больше людей пускать», — подытожил заявление депутата один из комментаторов.



