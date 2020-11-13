“Был убит за желание жить в новой Беларуси”. Тысячи людей почтили память погибшего Романа Бондаренко

Тысячи людей вчера вечером пришли в Минске на улицу Червякова, узнав о смерти 31-летнего Романа Бондаренко. Накануне на называемой народом площади Перемен его избили и забрали неизвестные, которые приехали сюда, чтобы уничтожить символы новой Беларуси, которыми украсили двор местные жители. Роман не остался в стороне от происходившего.

Позже он поступил в больницу скорой медицинской помощи из Центрального РУВД Минска с большим отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами, ссадинами. Врачи боролись за его жизнь, но помочь ему были уже не в силах.

Светлана Тихановская, претендент на пост президента Беларуси, обратилась к матери погибшего: “Примите мои глубочайшие соболезнования. Ваш сын стал невинной жертвой страшной системы. Но для каждого из нас он навсегда будет героем этой страны”.

Она пообещала, что уголовное преступление, которым является убийство Романа Бондаренко, будет расследовано, а виновные понесут наказание.

Светлана Тихановская объявила траур на ближайшие дни. Она выразила надежду, что белорусы не остановятся в своем стремлении к демократическим переменам в стране: “Ради Романа Бондаренко, ради политзаключенных, ради своих родных, ради себя и ради каждого, кто был убит за желание жить в новой Беларуси”.

В разных городах Беларуси и мира люди вышли на улицы или зажгли свечи в окнах в память о Романе Бондаренко. Неравнодушные соотечественники организовали сбор средств в помощь его семье.

Сегодня, в 18.30 в католическом Кафедральном соборе, что в Минске на площади Свободы, 9, пройдет богослужение в память о погибшем.

Фото: Павел Кричко.



