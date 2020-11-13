Белорусов хотят лишать гражданства за “причинение тяжкого вреда интересам страны”

Белорусы могут быть лишены гражданства за участие в террористической или экстремистской деятельности, а также причинение тяжкого вреда интересам страны.

Эти нормы содержатся в проекте изменений в закон о гражданстве, который готовится ко второму чтению, заявила депутат Палаты представителей Мария Василевич.

«Предусматривается возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси. В новом законопроекте также исключаются случаи, когда прекращение гражданства помогает избежать ответственности за преступление», — заявила она.



