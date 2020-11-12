Зеленского и Ермака с коронавирусом положили в “Феофанию”

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Офиса президента Андрей Ермак, у которых подтвердили коронавирус, пока находятся в изолированных палатах больницы “Феофания”.

Об этом изданию “Украинская Правда” сообщил политтехнолог Михаил Подоляк.

“Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в Феофании. Там есть оборудованный специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний”, – рассказал Михаил Подоляк.

В палате президента установлена спецсвязь. У Ермака такой функции нет, только изолированная палата.

Подоляк отмечает, что у президента и главы ОП стандартный график работы. “Единственное ограничение – это изоляция, никого нету рядом. То есть, никто из помощников не находится возле президента или возле главы Офиса, они находятся в коммуникационном офлайне”, – рассказал советник Ермака.

Он также добавил, что Зеленский не видится с семьей, потому что строго придерживается карантина.

Не видится президент также и со своим главой ОП. С ним связь только по телефону.



