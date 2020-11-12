Вредны мобильники для детей или нет? Ученые 14 лет изучали этот вопрос и вот к каким выводам пришли

Мобильные телефоны появились относительно недавно, и ученые еще не успели оценить их влияние на организм человека в долгосрочном периоде, поэтому споры вокруг этой темы не утихают. Но недавно российские ученые завершили многолетнее исследование и доказали негативное воздействие излучения смартфонов на детей, сообщает rebenok.by.

Ученые из Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН и Российского национального комитета по защите от неионизирующего излучения провели исследование, которое длилось 14 лет. В нем приняли участие ученики подмосковного лицея № 10, а с 2014 года — активные пользователи гаджетов из лицея № 17. Кроме этого, была сформирована контрольная группа, которая обходилась без мобильников. Всего в исследовании поучаствовал 1351 человек.

В итоге ученые доказали, что излучение сотовых телефонов негативно влияет на детей. У пользователей гаджетов снизились реакции на световые и звуковые сигналы, ухудшилась грамотность при письме по сравнению с контрольной группой. Кроме того, у 30,3% детей был замечен сильный уровень утомляемости, а у 50,7% — сниженная работоспособность.

Авторы исследования уверены, что дети находятся в группе риска, так как их черепная коробка тоньше, чем у взрослых, и у них меньше масса мозга, из-за чего они в большей степени подвергаются негативному воздействию излучения гаджетов. Установлено, что использование мобильников на удаленном расстоянии (при помощи наушников, громкой связи, общения через смс) улучшает все психофизические показатели у детей.

Нужно отметить, что исследования на тему пользы и вреда мобильных телефонов ведутся постоянно, и ученые зачастую приходят к противоположным выводам. В 2014 году ВОЗ опубликовала отчет о том, что за последние 20 лет не удалось установить неблагоприятные последствия для здоровья от использования мобильных телефонов. Тем не менее, были замечены краткосрочные последствия, например, повышение температуры мозга и других тканей во время разговора по мобильнику. Поэтому специалисты рекомендуют помнить, что чем больше мы разговариваем по телефону, тем больше негативный эффект. Именно в момент разговора мощность излучения от телефона максимальная, а мобильник в это время находится максимально близко к телу, если человек не пользуется гарнитурой. Кроме того, доказано, что воздействие электромагнитного излучения может накапливаться в организме.

Особенно уязвимы оказались дети и подростки, поскольку их организм растет и формируется, а главное — они попадают под излучение сотовых телефонов еще до рождения: ведь когда беременная женщина пользуется мобильником, ребенок тоже находится в поле воздействия излучения. И оценить последствия этого можно будет только в будущем.



