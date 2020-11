Он затронул и Беларусь.

В ночь на 12 ноября в работе YouTube произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Сообщается, что пользователи не могут загружать и просматривать ролики. Проблемы наблюдаются по всему миру, в том числе в Беларуси (так, читатели начали сообщать о сбое примерно в четыре часа утра), России, Европе и США.

Некоторые ролики не загружаются.

YouTube подтвердил наличие проблем и заявил, что сервис уже разбирается с их причинами. Сбой также затронул другие сервисы, которые используют инфраструктуру YouTube, включая YouTube TV.

If you’re having trouble watching videos on YouTube right now, you’re not alone – our team is aware of the issue and working on a fix. We’ll follow up here with any updates.

— TeamYouTube (@TeamYouTube) November 12, 2020