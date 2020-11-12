В Минске введен обязательный масочный режим против коронавируса

Ношение маски с сегодняшнего дня обязательно не только для сотрудников, но и для посетителей всех без исключения объектов столицы. Также надевать ее обязательно в общественном транспорте, метро, маршрутных такси, такси.

12 ноября 2020 года на заседании Мингорисполкома были приняты соответствующие изменения в решение № 1069, которым утверждены меры по профилактике острых респираторных инфекций и коронавируса в городе Минске.

Контроль за соблюдением требований по профилактике распространения вирусных инфекций и COVID-19 в городе усилят с сегодняшнего дня. Руководители организаций всех форм собственности отныне обязаны принять необходимые меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий.

На данный момент обязательный масочный режим действует в нашей стране в следующих регионах:

Лидский район (с 5 ноября);

Могилев (с 5 ноября);

Чаусский район (с 5 ноября);

Гомельская область (с 9 ноября);

Бобруйск (с 10 ноября);

Кричевский район (с 10 ноября);

Кличевский район (с 10 ноября);

Осиповичский район (с 10 ноября);

Полоцкий район (с 11 ноября);

Оршанский район (с 11 ноября);

Новополоцк (с 12 ноября);

Дрибинский район (с 12 ноября);

Климовичский район (с 12 ноября);

Краснопольский район (с 12 ноября);

Миорский район (с 12 ноября);

Шумилинский район (с 12 ноября).

Жители этих регионов обязаны носить защитные маски при посещении торговых центров, объектов общественного питания, аптек, учреждений здравоохранения, социального обслуживания населения, спортивных объектов, административных зданий, отделений банков, связи, почты, объектов бытового обслуживания, учреждений культуры, в общественном транспорте, в том числе такси.



