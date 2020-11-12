В Ботсване нашли один из четырех крупнейших алмазов в истории

Это один из самых крупных алмазов ювелирного качества, которые когда-либо были добыты – масса камня составляет 998 карат, сообщает ТАСС.

Алмаз был обнаружен в шахте «Карове» в Ботсване компанией Lucara Diamond. Минерал находится на четвертой строчке мирового рейтинга необработанных алмазов.

В этой же шахте в прошлом году был добыт алмаз весом в 1758 карат. Это второй по весу алмаз, он уступает лишь камню, добытому в 1905 году в ЮАР, вес которого составляет 3106 карат.

Ботсвана является крупнейшим производителем алмазов в Африке и вторым в мире после России. В 2019 году африканская страна добыла 23,6 млн карат алмазов на сумму в $3,43 млрд. При этом в общем объеме добычи значительную часть составляют ювелирные камни очень высокого качества.



