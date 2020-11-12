Профсоюз или ликвидация: как бизнес сможет обратить угрозу себе на пользу

Угроза ликвидировать частные предприятия, если они до конца года не создадут профсоюзные организации, прозвучавшая во вторник во время встречи Александра Лукашенко с председателем ФПБ Михаилом Ордой, почему-то удивила белорусскую общественность. Хотя, если разобраться, ничего неожиданного тут нет. Загнать сотрудников частного сектора в профсоюзы власти собирались неоднократно. А массовое наказание частников — вполне ожидаемая реакция властей на их политическую активность.

Идея насаждения в частном секторе профсоюзных ячеек возникла еще в 2004 году. Спустя два года даже обсуждалась возможность принятия указа, обязывающего предприятия, где не созданы профсоюзные ячейки, ежемесячно отчислять из прибыли 3% фонда оплаты труда на счет ФПБ. Потом все надолго заглохло, но в мае 2015 года президент прямо поручил тогдашнему премьер-министру Андрею Кобякову к середине 2016-го обеспечить наличие профсоюзных организаций «во всех трудовых коллективах — неважно, какой формы собственности». Дело ограничилось декретом, слегка упрощающим создание профсоюзной ячейки, но никого ни к чему не обязывающим.

После очередной паузы вопрос «всплыл» в феврале текущего года на VIII съезде ФПБ, причем на него почти не обратили внимания. Теперь же бизнесу заявлено, что «шутки кончились».

Почему именно теперь?

В мирном довыборном прошлом создание профсоюзных ячеек в частных компаниях объяснялось заботой о защите интересов трудящихся. Трудно избавиться от старых советских стереотипов, особенно если речь идет о самой массовой общественной организации в республике. «Вы — партия наших трудящихся. Хотите как раньше — компартия наших трудящихся, — заявлял Лукашенко на VII съезде ФПБ. — Вы являетесь основным проводником государственных идей. И вам должно быть до всего дело! Закреплено это государством в законах или нет».

Исходя из таких представлений Лукашенко то и дело пытается сориентировать ФПБ не только на активное участие в заключении колдоговоров, защиту работников, сохранение рабочих мест, а заодно — на контроль за ценами и даже участие в управлении.

Ранее правительство не считало возможным ломать закон «О профессиональных союзах», в котором подчеркивается добровольный характер профсоюзов, и игнорировать статью 36 Конституции, гарантирующую право на свободу объединений. Теперь белорусские власти столь успешно освобождаются от химеры законности, что их не остановят ни Конституция, которую планируется изменить, ни конвенции МОТ № 87 «О свободе объединений и защите права объединяться в профсоюзы» и № 98 «О применении принципов права на объединение в профсоюзы и на ведение коллективных переговоров». Ведь нынешние требования явно противоречат закрепленным в конвенции № 87 правам работников и работодателей без всяких различий и ограничений создавать по своему выбору профсоюзы и запрету вмешательства государственных властей, способного ограничить это право или воспрепятствовать его законному осуществлению.

В каком виде и в каком нормативном акте будут сформулированы требования и задачи, которые ставит сегодня Лукашенко, пока неясно.

Для ФПБ получить под свое крыло более 100 тыс. частных компаний, в которых работает около 1,5 млн плательщиков взносов, — роскошный бонус. Появится шанс пополнить кассу, скудеющую по мере сокращения численности работников госсектора и простоя санаториев и прочих бизнесов из-за «вирусного» кризиса.

В цивилизованных странах профсоюзы по любому поводу демонстрируют свою силу властям и нанимателям, организуя забастовки, пикеты и массовые шествия. У нас такие методы и раньше были не в моде, а теперь и подавно. Напротив, официальные профсоюзы покорно принимали любые решения властей, будь то увеличение в 1,5 раза допустимых часов сверхурочных работ указом от 5.04.2012 № 156, изменение порядка начисления пособий по временной нетрудоспособности, ограничение прав работников деревообрабатывающих предприятий декретом от 7.12.2012 № 9, ужесточение наложения взысканий и условий увольнения по декрету от 15.12.2014 № 5, увеличение ставки подоходного налога и т. п. Конечно, приходится выражать озабоченность по поводу уменьшения выплат по больничным, роста цен и безработицы, снижения реальной зарплаты и уровня жизни. Но без всяких последствий.

Теперь роль белорусских профсоюзов в обществе и отношение власти к трудящимся наглядно проявились в жестком подавлении осенних забастовок.

Сегодня очевидно, что, прикрываясь народным благом, вертикаль озабочена исключительно сохранением своей власти. И одну из главных угроз видит в бизнесменах и работниках частных компаний, дерзнувших иметь и отстаивать свои политические права. Такие попытки заклеймены как «курс на уничтожение государства и государственности».

Не секрет, что некоторые компании, считающиеся частными, давно обзавелись профсоюзными ячейками. Именно «считающиеся», поскольку, кто бы ни числился там собственниками, эти структуры прямо или косвенно контролируются государством — со всеми сопутствующими последствиями. Остальным профсоюзы просто ни к чему. В ряде компаний соцпакет куда богаче любых благ, предоставляемых трудовым законодательством, а также налоговых льгот по профсоюзным путевкам и матпомощи. А защитить работников от увольнений в случае краха не сможет никто. Так что трудящихся вряд ли порадует изъятие из зарплаты 1% на взносы.

Для собственников очередное вмешательство государства станет еще одним поводом задуматься о перспективах ведения бизнеса в условиях правового дефолта. Если пять лет назад угрозы в адрес строптивцев, не желающих создания профсоюзных организаций, были завуалированы фразой «мы знаем, как на них воздействовать», то теперь они куда откровеннее. Но предпринимателей, которые сегодня чаще думают о релокации, чем о развитии и инвестициях, не стоит пугать ликвидацией.

Забавно, но, пытаясь «наказать» частников требованием создания профсоюзных организаций, власти могут получить совершенно неожиданный результат.

Допустим, появляется указ или декрет. Возможно, его формулировки даже не допускают участия новых ячеек в независимых профсоюзах. Частные компании покорно все выполняют. Но с присущим частникам креативом не поступаются своими финансовыми интересами, а оборачивают новую проблему в свою пользу. Например, составят колдоговоры, до которых ранее руки не доходили, используя все лазейки и оговорки трудового законодательства, в том числе для минимизации налогов. По мере надобности такие ячейки станут инициаторами забастовок — в строгом соответствии с законодательством и к опасному соблазну для госпредприятий.

Вряд ли кто-то еще разделяет ленинские иллюзии о способности огосударствленных профсоюзов быть «органами воспитания широких масс», инструментом их участия в управлении хозяйством и т. п. В тоталитарном государстве псевдообщественные организации могут выполнять лишь подсобные контрольные и распределительные функции, а также имитировать диалог с властями. Разумеется, ничего путного профсоюзные функционеры для повышения эффективности предприятий не присоветуют, прибыль не повысят, от убытков и долгов не уберегут, со сбытом не пособят. Зато их попытки вмешиваться в работу частных фирм, досаждать проверками и мониторингами лишь усилят недовольство бизнеса и работников государственной политикой и поспособствуют подогреву протестных настроений.



