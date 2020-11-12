Отчисленные за акции студенты могут учиться в РФ. Учебу оплатит российский миллиардер

Белорусские студенты, исключенные из вузов за участие в протестах, могут продолжить обучение в России, а Российско-белорусский деловой совет может помочь им финансами.

Об этом сообщил председатель совета, глава совета директоров и основной акционер «Уралхима» Дмитрий Мазепин.

Бизнесмен в августе предлагал создать комитет национального спасения Беларуси.

«От лица российского и белорусского бизнеса обращаемся к Александру Григорьевичу Лукашенко с просьбой признать очевидные факты протестной напряженности в обществе и, не теряя времени, сесть за стол мирных подробных переговоров, которые должны увенчаться выходом из политической нестабильности. Эта возможность может скоро стать единственной, поэтому она не должна быть упущена», – говорилось в обращении возглавляемого им совета.

Мазепин также призвал белорусов создать комитет национального спасения страны. По его словам, совет может проспонсировать продолжение обучения студентов с хорошими результатами в Москве и Санкт-Петербурге. Финансовой поддержкой могут воспользоваться 200 студентов с лучшими результатами в учебе из числа отчисленных из-за протестов, сообщает РБК.

«Мы видим, что огромное количество студентов были отчислены в последнее время из университетов в Минске. Хотим запустить инициативу и помочь отчисленным студентам, чтобы они не уезжали в Польшу и в Литву, а приехали в Москву или в Питер для того, чтобы смогли дальше обучаться», – сказал Мазепин.

Он считает, что в едином Союзном государстве, состоящем из Беларуи и России, нельзя равнодушно относиться к происходящему..

По словам представителя Мазепина, инициатива уже обсуждается вузами. «Нас интересует талантливая молодежь, которая желает учиться и развиваться. И нам безразличны ее политические взгляды, главное, чтобы ребята впоследствии работали в интересах отечественных компаний», – сказал он.

Дмитрий Мазепин родился в 1968 году в Минске. В 2015 году он вошел в список богатейших россиян по версии Forbes в 2015 году, тогда его состояние было оценено в $1,3 млрд (63-е место в списке богатейших россиян). Позднее из рейтинга 200 богатейших бизнесменов он выбыл.

Студентов отчисляют за участие в акциях протеста

Ранее руководитель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко заявлял, что белорусских студентов, отчисленных из вузов из-за участия в акциях протеста, примут в российских вузах. Он отметил, что причины, по которым были отчислены студенты в Беларуси, не имеют значения.

В Беларуси после президентских выборов не прекращаются акции протеста. В стране бастуют и выходят на улицы с требованием проведения честных выборов, наказания виновных в насилии работники разных сфер и студенты многих ВУЗов. Так, в МГЛУ протестующие студенты высказали в лицо преподавателю свои претензии. Выступали с обращениями студенты других вузов, а также преподаватели, доценты, ученые.

После этого вчера на совещании Александр Лукашенко приказал отчислять студентов.

В главных вузах страны начались отчисления из-за участия студентов в акциях протеста. Под приказы уже попали студенты из БНТУ, БГМУ, БрГТУ, БГУКИ, БГУФК, ГрГУ и Белорусской государственной академии искусств.

29 октября на совещании Лукашенко заявил, что в стране перестанут признавать дипломы, полученные за границей.



